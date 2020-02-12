В ЕР выступили против продажи вейпов через торговые автоматы

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Единая Россия" выступает против предложения продавать вейпы и электронные сигареты через торговые автоматы, заявил сопредседатель рабочей группы генсовета ЕР по поддержке гражданского общества, депутат Госдумы Сергей Боярский.

Ранее газета "Известия" писала о предложении легализовать продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в Сети и через вендинговые автоматы. Такие поправки разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, они направлены в кабмин и Минздрав

"Эта инициатива абсолютно нереализуема, и "Единая Россия" выступает категорически против нее. Уверен, она столкнется с валом критики и не пройдет в Государственной Думе ни в каком варианте. Дело в том, что продажа таких устройств, жидкостей для них и прочих аналогов в вендинговых аппаратах не гарантирует того, что они не будут приобретены несовершеннолетними", - приводятся слова Боярского на официальном сайте ЕР.

Боярский рассказал, что партия готовит предложения к проекту поправок в КоАП и закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма".