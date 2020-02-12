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В ЕР выступили против продажи вейпов через торговые автоматы
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РИА Новости

В ЕР выступили против продажи вейпов через торговые автоматы

17:13 12.02.2020
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. "Единая Россия" выступает против предложения продавать вейпы и электронные сигареты через торговые автоматы, заявил сопредседатель рабочей группы генсовета ЕР по поддержке гражданского общества, депутат Госдумы Сергей Боярский.
Ранее газета "Известия" писала о предложении легализовать продажи электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака в Сети и через вендинговые автоматы. Такие поправки разработал Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, они направлены в кабмин и Минздрав.
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"Эта инициатива абсолютно нереализуема, и "Единая Россия" выступает категорически против нее. Уверен, она столкнется с валом критики и не пройдет в Государственной Думе ни в каком варианте. Дело в том, что продажа таких устройств, жидкостей для них и прочих аналогов в вендинговых аппаратах не гарантирует того, что они не будут приобретены несовершеннолетними", - приводятся слова Боярского на официальном сайте ЕР.
Боярский рассказал, что партия готовит предложения к проекту поправок в КоАП и закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма".
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"В законодательстве появляется большой пласт регулирования никотиносодержащих, бестабачных и прочих альтернатив табакокурению. Они приравниваются к обычному курению табака с точки зрения разрешенных мест. И мы намерены поставить жесточайший запрет на распространение любых альтернатив курению табака среди несовершеннолетних, в том числе в сети Интернет. А вендинговые машины – это, по сути, такой же обезличенный способ приобретения этих товаров любой возрастной категорией, против которого "Единая Россия" будет выступать самым бескомпромиссным образом", - подчеркнул депутат.
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Сергей БоярскийГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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