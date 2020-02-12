Россия надеется на проведение новых консультаций с Турцией по Идлибу

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве надеются на проведение очередного раунда консультаций с Турцией по Идлибу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что в предстоящий период российские и турецкие представители продолжат работу по выработке комплексного решения проблемы Идлиба", - сказала она на брифинге в Москве.
По ее словам, график очередных контактов сейчас формируется.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкая делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров по сирийскому Идлибу, обстановка вокруг которого в последнее время серьезно обострилась.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая организация