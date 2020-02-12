Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T17:12+0300
https://ria.ru/20200212/1564618625.html
Россия надеется на проведение новых консультаций с Турцией по Идлибу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564582006_0:260:2886:1883_1036x0_80_0_0_f7f2a1106ad478ee1ab5f103429d2300.jpg
РИА Новости

Россия надеется на проведение новых консультаций с Турцией по Идлибу

17:12 12.02.2020
416
© REUTERS / Khalil AshawiТурецкая военная техника на сирийско-турецкой границ в Идлиб, Сирия
Турецкая военная техника на сирийско-турецкой границ в Идлиб, Сирия
© REUTERS / Khalil Ashawi
Турецкая военная техника на сирийско-турецкой границ в Идлиб, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве надеются на проведение очередного раунда консультаций с Турцией по Идлибу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем, что в предстоящий период российские и турецкие представители продолжат работу по выработке комплексного решения проблемы Идлиба", - сказала она на брифинге в Москве.
По ее словам, график очередных контактов сейчас формируется.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что турецкая делегация в ближайшее время посетит Москву для переговоров по сирийскому Идлибу, обстановка вокруг которого в последнее время серьезно обострилась.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
16:02Война в Сирии
Эксперт прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
Эрдоган заявил ранее, что призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащий Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков городе Мааррат-эн-Нууман
13:43Война в Сирии
Песков: сирийские войска действуют только против террористов
640030
Обсудить 0
Война в СирииМария ЗахароваИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Минобороны ответило на заявления Турции об атаках на жителей Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эксперт прокомментировал заявления Эрдогана по Идлибу
Здание министерства обороны РФ
Оружие для боевиков в Идлибе везут из Турции, заявили в Минобороны
Боевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
В Турции заявили, что ждут от США более конкретной поддержки по Идлибу
Турецкий военный в провинции Идлиб
Турция перебрасывает ракетные комплексы в Идлиб
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД отверг обвинения Турции в атаках на мирных жителей в Сирии
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Минобороны опровергло сообщения о потоках беженцев из Идлиба
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила обращение Турции к НАТО за поддержкой по Идлибу
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
И.о. губернатора Идлиба заявил о контроле над большей частью провинции
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Источник: мирные жители погибли при стрельбе военных из США в Сирии
Обстрел позиций боевиков сирийской армией в провинции Алеппо
Съемочная группа сирийского канала пострадала во время атаки в Алеппо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Лента новостейМолния