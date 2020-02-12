Гуманитарная подгруппа по Донбассу обсудила поиск без вести пропавших

ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Гуманитарная подгруппа по Донбассу на встрече в Минске в среду обсудила механизм поиска без вести пропавших, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сегодня в зале заседания группы по гуманитарным вопросам состоялся активный обмен мнениями по дорожной карте поиска без вести пропавших: сторонами обсуждались структура, вопросы логистики и участия тех или иных специалистов и структур в этом механизме. Безусловно, это позитивная подвижка в работе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
В ведомстве отметили также, что "на столе переговорщиков имеется ряд материалов, касающихся и обмена, и поиска пропавших без вести, которые уже можно прорабатывать практически".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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