Фильм "Калашников" представят на кинорынке в рамках Берлинале

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Фильм "Калашников" о жизни выдающегося конструктора оружия представят на кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля, рассказал на пресс-конференции в среду режиссер Константин Буслов.
Картина "Калашников" рассказывает о сложном пути, который пришлось пройти деревенскому парню-самоучке, чтобы создать легендарное оружие АК-47. Фильм выйдет в российский прокат 20 февраля.
"Фильм будет представлен в Берлине на кинорынке, ранее его представляли на Американском кинорынке. Есть покупатели: немцы, французы, смотрит Китай, Корея хочет приобрести, мы в переговорах", — сказал Буслов.
Он выразил надежду, что картина понравится иностранному зрителю. "Хотелось бы, чтобы его посмотрели люди из разных стран", — добавил режиссер.