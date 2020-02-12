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2020-02-12T18:04+0300
https://ria.ru/20200212/1564618475.html
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
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РИА Новости

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией

17:08 12.02.2020 (обновлено: 18:04 12.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".

"Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства", — сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости.

Весной прошлого года агентство Bloomberg уже писало со ссылкой на источники, что в администрации президента России якобы прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, утверждали источники, предполагает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Путин. Песков тогда назвал эти "сценарии" "вольными упражнениями", которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.
Президенты России и Белоруссии 7 февраля провели встречу в Сочи. Одной из центральных тем переговоров был вопрос о поставках Минску российских нефти и газа. По итогам встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком. Кроме того, по его словам, стороны условились, что в случае коммерческих договоренностей нефтяных компаний с белорусскими потребителями Россия будет допускать такие компании к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно - незачем преждевременно будоражить людей, ни в Белоруссии, ни у нас к такому ещё не готовы. Да и в конце-то концов, придёт время и Белоруссия сама попросится (не при Лукашенко, конечно же)...
12 февраля, 17:13
Владимир Белогорский
66500050
А Песок все сыпет и сыпет.... а блумберг то все таки прав....
12 февраля, 18:31
Портвейн Стаканович
47500022
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