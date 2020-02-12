В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией

"Нет. Это не так. Говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства", — сказал Песков в ответ на вопрос РИА Новости.

Весной прошлого года агентство Bloomberg уже писало со ссылкой на источники, что в администрации президента России якобы прорабатывают возможности оставить у власти Путина после 2024 года. Один из сценариев, утверждали источники, предполагает объединение России и Белоруссии в новое государство, которое возглавит Путин. Песков тогда назвал эти "сценарии" "вольными упражнениями", которые не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле.

Президенты России и Белоруссии 7 февраля провели встречу в Сочи. Одной из центральных тем переговоров был вопрос о поставках Минску российских нефти и газа. По итогам встречи заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком. Кроме того, по его словам, стороны условились, что в случае коммерческих договоренностей нефтяных компаний с белорусскими потребителями Россия будет допускать такие компании к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи.