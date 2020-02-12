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Минфин объяснил дефицит бюджета в январе
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РИА Новости

Минфин объяснил дефицит бюджета в январе

17:36 12.02.2020 (обновлено: 17:37 12.02.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в январе текущего года связан с увеличением расходов, в том числе на социальную сферу, сообщила пресс-служба Минфина России.
"Как и предусмотрено законом, бюджет по итогам 2020 года выйдет на профицитный уровень. Дефицит в январе 2020 года соответствует кассовому плану и связан с увеличением расходов, в том числе и на социальную сферу", - заявили в министерстве.
Ранее в среду Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения бюджета РФ в январе. Дефицит бюджета составил 2% ВВП.
Бюджет РФ в 2019 году был исполнен с профицитом 1,8% ВВП. В 2020 году законом о бюджете утвержден профицит на уровне 0,8% ВВП.
Табличка на здании министерства финансов России
29 января, 15:37
Минфин озвучил расходы на объявленные Путиным социальные меры
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Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияБюджетЭкономика
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