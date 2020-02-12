Киев и Донбасс обменялись информацией о пленных, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске в ходе заседания обменялись информацией об удерживаемых лицах, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Очередной раунд переговоров по Донбассу проходит 12 февраля в Минске. На заседании обсуждался механизм поиска пропавших без вести и другие гуманитарные вопросы.
"Между сторонами произошел обмен информацией об удерживаемых лицах. Однако украинской стороной не было предоставлено никаких подтверждений нахождения указанных лиц на своей территории. Выражаю надежду, что в ближайшее время Украина выполнит все необходимые процедуры для скорейшего продолжения работы в данном вопросе", - сказала Морозова.
Кроме того, она отметила, что также была достигнута договоренность предоставить друг другу предложения о механизме поиска пропавших без вести в ходе конфликта в Донбассе.
"Также были рассмотрены предложенные сторонами варианты дорожных карт по механизму поиска лиц, пропавших без вести. Мы обменялись своими видениями того, как должен происходить указанный процесс, а также обсудили его правовой статус. По итогам была достигнута договоренность о подготовке к следующим переговорам совместных предложений по реализации данного механизма", - сказала Морозова.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения