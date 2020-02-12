Киев и Донбасс обменялись информацией о пленных, заявили в ДНР

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области

ДОНЕЦК, 12 фев - РИА Новости. Представители Киева и самопровозглашенных республик Дарья Морозова. Представители Киева и самопровозглашенных республик Донбасса в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске в ходе заседания обменялись информацией об удерживаемых лицах, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики

Очередной раунд переговоров по Донбассу проходит 12 февраля в Минске. На заседании обсуждался механизм поиска пропавших без вести и другие гуманитарные вопросы.

"Между сторонами произошел обмен информацией об удерживаемых лицах. Однако украинской стороной не было предоставлено никаких подтверждений нахождения указанных лиц на своей территории. Выражаю надежду, что в ближайшее время Украина выполнит все необходимые процедуры для скорейшего продолжения работы в данном вопросе", - сказала Морозова.

Кроме того, она отметила, что также была достигнута договоренность предоставить друг другу предложения о механизме поиска пропавших без вести в ходе конфликта в Донбассе.