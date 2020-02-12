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Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции
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РИА Новости

Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции

17:03 12.02.2020 (обновлено: 17:04 12.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почти 200 поправок поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству к законопроекту о поправке в Конституцию РФ, заявил глава комитета Павел Крашенинников на заседании в среду.
"На 16.20 поступило 193 официальные поправки по всему тексту законопроекта", - заявил Крашенинников.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
Здание Совета Федерации РФ
15:53
Совфед обсудит поправки в Конституцию, касающиеся его полномочий
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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