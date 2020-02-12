Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Почти 200 поправок поступили в комитет Госдумы по госстроительству и законодательству к законопроекту о поправке в Конституцию РФ, заявил глава комитета Павел Крашенинников на заседании в среду.
"На 16.20 поступило 193 официальные поправки по всему тексту законопроекта", - заявил Крашенинников.
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.