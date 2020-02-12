Врачи не нашли заболеваний у младенца, найденного у метро в Москве

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врачи не нашли заболеваний при первичном обследовании младенца, которого в среду мать оставила в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы", сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Врачи не нашли заболеваний при первичном обследовании младенца, которого в среду мать оставила в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы", сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская

Ранее в пресс-службе Московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили дело по статье УК РФ "Оставление в опасности".

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Ярославская отметила, что ездила в больницу посмотреть на ребенка. По ее словам, он выглядит здоровым и ухоженным.