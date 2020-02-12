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Врачи не нашли заболеваний у младенца, найденного у метро в Москве
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РИА Новости

Врачи не нашли заболеваний у младенца, найденного у метро в Москве

17:03 12.02.2020 (обновлено: 19:59 12.02.2020)
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© Fotolia / haveseenНоворожденный. Архивное фото
Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Врачи не нашли заболеваний при первичном обследовании младенца, которого в среду мать оставила в переходе рядом со станцией метро "Парк Победы", сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
Ранее в пресс-службе Московского метро сообщили РИА Новости, что работники подземки нашли ребенка в переходе рядом со станцией "Парк Победы". Позже детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину, которая его оставила. Старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что следователи возбудили дело по статье УК РФ "Оставление в опасности".
Ярославская отметила, что ездила в больницу посмотреть на ребенка. По ее словам, он выглядит здоровым и ухоженным.
"Ребенок в безопасности, он находится в больнице, его начали обследовать. Ребенок замечательный, хорошо ухоженный, с очень хорошими вещами, чистенький... Самое главное, что ребенок не болен, не инфицирован, глубокого обследования нет, но на вид это совершенно здоровый, счастливый мальчик. Не воспалена пуповинка, ничего", - сказала Ярославская.
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Ольга ЯрославскаяМоскваОбществоПроисшествия
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