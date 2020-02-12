Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании

"18-19 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры 19 февраля", - заявила она.