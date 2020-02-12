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Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании
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РИА Новости

Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании

17:00 12.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля в Москве проведет переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"18-19 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры 19 февраля", - заявила она.
Предстоит обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание будет уделено решению гуманитарных вопросов в Сирии и палестино-израильскому урегулированию, добавила Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
16:46
Лавров проведет встречи с главами МИД Германии, Китая и Японии
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МИД ИорданииМария ЗахароваСергей ЛавровИорданияРоссияВ мире
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