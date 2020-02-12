Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 февраля в Москве проведет переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"18-19 февраля в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел и по делам эмигрантов Иорданского Хашимитского Королевства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры 19 февраля", - заявила она.
Предстоит обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на ситуацию на Ближнем Востоке. Особое внимание будет уделено решению гуманитарных вопросов в Сирии и палестино-израильскому урегулированию, добавила Захарова.