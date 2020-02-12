Захарова на китайском языке пожелала КНР победить коронавирус

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась на китайском языке к Пекину со словами поддержки в связи с эпидемией коронавируса.
В ходе брифинга она сказала, что "мы искренне желаем, чтобы Китай и китайский народ выступил в едином порыве и как древние башни Великой стены сплотился в борьбе с эпидемией".
"В это непростое время вся Россия душой с Китаем", - добавила она.
"Россия выражает полную поддержку народу Китая и искренне желает ему одержать полную победу над эпидемией", - заключила официальный представитель МИД России.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.
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