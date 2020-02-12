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Захарова на китайском языке пожелала КНР победить коронавирус
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РИА Новости

Захарова на китайском языке пожелала КНР победить коронавирус

16:57 12.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась на китайском языке к Пекину со словами поддержки в связи с эпидемией коронавируса.
В ходе брифинга она сказала, что "мы искренне желаем, чтобы Китай и китайский народ выступил в едином порыве и как древние башни Великой стены сплотился в борьбе с эпидемией".
"В это непростое время вся Россия душой с Китаем", - добавила она.
"Россия выражает полную поддержку народу Китая и искренне желает ему одержать полную победу над эпидемией", - заключила официальный представитель МИД России.
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Распространение нового коронавирусаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ВОЗКитайУханьВ мире
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