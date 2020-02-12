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Сотрудники "Россия сегодня" приняли участие в зимней "Гонке героев"
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РИА Новости

Сотрудники "Россия сегодня" приняли участие в зимней "Гонке героев"

16:55 12.02.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудники МИА "Россия сегодня" приняли участие в зимней "Гонке героев"
Сотрудники МИА Россия сегодня приняли участие в зимней Гонке героев
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Журналисты и сотрудники МИА "Россия сегодня" приняли участие в зимней "Гонке героев", которая прошла на подмосковном танковом полигоне Алабино.
Команда "Лига героев" - организаторы забега с препятствиями по пересеченной местности в этот раз исключили водные препятствия и грязь, но усложнили трассу новыми элементами. Дистанция гонки составила 8,5 километров, на которых устроено более 30 препятствий. Участники преодолели множество рукоходов ("Китайский", "Народный", "Бочки-колеса", "Кольца-канаты", "Волна-качели" и другие), а также препятствия, проверяющие силу духа спортсмена и его навык работы в команде. В конце состязания каждый смог покорить "Эверест", что оказалось еще сложнее из-за мороза и ветра.
Испытание было настоящим: накануне ночью температура опустилась до -19! Тем не менее, оба взвода команды МИА "Россия сегодня", все 20 человек, успешно завершили непростую дистанцию.
Первый, более опытный взвод агентства, бежал "на результат" и преодолел маршрут за 2 часа 20 минут. Ведущий бильд-редактор фотослужбы Андрей Варенков, который участвовал в чемпионате среди мужчин, прошел препятствия всего за один час, уступив победителю около 15 минут.
© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудники МИА "Россия сегодня" приняли участие в зимней "Гонке героев"
Сотрудники МИА Россия сегодня приняли участие в зимней Гонке героев
© РИА Новости / Антон Денисов
Сотрудники МИА "Россия сегодня" приняли участие в зимней "Гонке героев"
Второй взвод, в котором были и новички, бежал "на прохождение". Их главной задачей было пройти наибольшее количество препятствий и дойти до финиша без травм и не замерзшими. Это всем удалось!
"Это была моя дебютная гонка с препятствиями. На подготовку было всего три вечера, которые я провела на беговой дорожке и смело отправилась на старт. Восемь насыщенных километров, более 20 интереснейших преград, покрытых льдом, и зимний "минус" создали настроение настоящего спортивного праздника. Спасибо организатором за прекрасную гонку!" - говорит "боец" второго взвода, продюсер Алина Буравцова.
Менеджер проектов Иван Грушевский участвовал в "Гонке героев" уже в седьмой раз. "Неизменно восхищаюсь тем, как совместное прохождение трудностей формирует новые взаимосвязи между коллегами, как мужчины с готовностью подставляют плечи и руки девушкам, как постепенно каждый находит свое место и как взвод из отдельных личностей становится единым организмом, где каждый делает всё, что может для результата, и даже немного больше", - делится он.
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"Гонка Героев" – популярный спортивный проект, седьмой год, объединяющий сотни тысяч участников по всей стране. В октябре 2019 года гонки с препятствиями признаны официальным видом спорта в России, что позволяет проводить чемпионаты страны, победители которых будут квалифицированы на международные соревнования.
"Гонка Героев Зима" стала первым отборочным этапом на Чемпионат мира по гонкам с препятствиями, который пройдет с 17 по 20 сентября 2020 года в Сочи. Его организаторами выступили "Лига героев" и Международная федерация гонок с препятствиями.
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Россия сегодняНовости агентства
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