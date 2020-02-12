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Матвиенко: статус СФ с принятием поправок в Конституцию не понизится
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РИА Новости

Матвиенко: статус СФ с принятием поправок в Конституцию не понизится

16:54 12.02.2020 (обновлено: 21:29 12.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Принятие поправок в конституцию, согласно которым Совет Федерации не будет назначать генпрокурора и его заместителей, а лишь участвовать в консультациях с президентом при назначении главой государства на эти должности, не понизит статус Совфеда, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.

"В соответствии с поправками в конституцию статус СФ значительно меняется, растёт его влияние в принятии кадровых решений. Все руководители силовых структур будут утверждаться только после консультаций с СФ", - напомнила она журналистам.

По словам спикера палаты, по сути, это будет аналогичная нынешней процедура с публичным открытым обсуждением сенаторов.
"Возможно, после завершения широких консультаций будет и голосование на пленарном заседании по этим кандидатурам", - добавила Матвиенко.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
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