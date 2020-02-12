Матвиенко: статус СФ с принятием поправок в Конституцию не понизится

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Принятие поправок в конституцию, согласно которым Совет Федерации не будет назначать генпрокурора и его заместителей, а лишь участвовать в консультациях с президентом при назначении главой государства на эти должности, не понизит статус Совфеда, заявила спикер палаты Валентина Матвиенко.
"В соответствии с поправками в конституцию статус СФ значительно меняется, растёт его влияние в принятии кадровых решений. Все руководители силовых структур будут утверждаться только после консультаций с СФ", - напомнила она журналистам.
По словам спикера палаты, по сути, это будет аналогичная нынешней процедура с публичным открытым обсуждением сенаторов.
"Возможно, после завершения широких консультаций будет и голосование на пленарном заседании по этим кандидатурам", - добавила Матвиенко.