Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T17:02+0300
https://ria.ru/20200212/1564617390.html
Ураган "Сабина" вызвал затопления на улицах Гамбурга
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564498271_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_15d466f5cb611d7ca1032252d973fe2d.jpg
РИА Новости

Ураган "Сабина" вызвал затопления на улицах Гамбурга

16:53 12.02.2020 (обновлено: 17:02 12.02.2020)
903
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ураган "Сабина" накрыл немецкий портовый город Гамбург, вызвав затопление многих улиц, сообщает издание Bild.
Циклон "Сабина" пришел на северо-западную территорию Германии в ночь на воскресенье. В среду сильные порывы ветра на севере страны достигнут 100 километров в час. Жителей Гамбурга, Нижней Саксонии и земли Шлезвиг-Гольштейн ожидают также мокрый снег с дождем и гололедица.
Наиболее серьезному воздействию стихии подвергся город Гамбург, расположенный у точки впадения реки Эльбы в Северное море: многие улицы ушли под воду. Как заявила представитель Федерального ведомства судоходства и гидрографии Германии (BSH), уровень воды в Гамбурге на два метра превысил средний уровень паводка.
По данным полиции, затоплен оказался рыбный рынок и некоторые улицы порта. Стихия повредила также новую станцию наземного метро Elbbrucken, отстроенная за 215 миллионов евро, сейчас она закрыта для пассажиров.
Никто из жителей и гостей города не пострадал, однако некоторые автомобили пришлось вытаскивать из воды. В среду, как ожидается, воды прибудет ещё больше, сообщает издание.
Последствия шторма Сиара в Северном Уэльсе
16:02РИА Наука
Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа
632102
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмГамбург (город)ГерманияВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Тонкие слои древнего вулканического пепла во льду Антарктиды позволили точно определить, когда произошло массовое таяние
Вычислен уровень подъема океана из-за таяния льда в Антарктиде
Последствия шторма Сиара в Северном Уэльсе
Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа
Сотрудник полиции
На Ставрополье охотника привлекли к ответственности за лису на капоте
Кадр из фильма Призрак
В возрасте 24 лет умерла корейская актриса Го Су Юнг
Полиция на месте взрыва в Амстердаме
СМИ назвали мотивы пославшего посылки со взрывчаткой в Нидерландах
Флаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме.
В Риме пройдет встреча глав МИД и Минобороны России и Италии
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Минобороны опровергло заявления Турции о нападении на жителей в Идлибе
Газодобывающее предприятие
Казахстан предложил России свое участие в "Силе Сибири — 2"
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Источник: мирные жители погибли при стрельбе военных из США в Сирии
Партизанское водохранилище в Крыму
В России оценили идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Снег в Москве
В Гидрометцентре рассказали, насколько оправдался прогноз на зиму
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила обращение Турции к НАТО за поддержкой по Идлибу
Сотрудник полиции
У 72-летнего жителя Ингушетии изъяли более 700 патронов и детонаторы
Владимир Зеленский
Во фракции "Слуга народа" заявили о хронической усталости у Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Лента новостейМолния