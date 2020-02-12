Ураган "Сабина" вызвал затопления на улицах Гамбурга

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Ураган "Сабина" накрыл немецкий портовый город Ураган "Сабина" накрыл немецкий портовый город Гамбург , вызвав затопление многих улиц, сообщает издание Bild

Циклон "Сабина" пришел на северо-западную территорию Германии в ночь на воскресенье. В среду сильные порывы ветра на севере страны достигнут 100 километров в час. Жителей Гамбурга, Нижней Саксонии и земли Шлезвиг-Гольштейн ожидают также мокрый снег с дождем и гололедица.

Наиболее серьезному воздействию стихии подвергся город Гамбург, расположенный у точки впадения реки Эльбы в Северное море: многие улицы ушли под воду. Как заявила представитель Федерального ведомства судоходства и гидрографии Германии (BSH), уровень воды в Гамбурге на два метра превысил средний уровень паводка.

По данным полиции, затоплен оказался рыбный рынок и некоторые улицы порта. Стихия повредила также новую станцию наземного метро Elbbrucken, отстроенная за 215 миллионов евро, сейчас она закрыта для пассажиров.