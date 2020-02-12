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2020-02-12T22:09+0300
https://ria.ru/20200212/1564617322.html
В Cети появился клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564616921_0:0:1889:1062_1036x0_80_0_0_d9a9c4be1643dcb6eb2da87bd620b1be.jpg
РИА Новости

В Cети появился клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me

22:03 12.02.2020 (обновлено: 22:09 12.02.2020)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На YouTube был опубликован клип певицы Кристины Агилеры и музыкального дуэта A Great Big World на песню Fall On Me.
В образе весенней волшебницы поп-звезда вместе с музыкантами заставляет расцвести старое дерево, а потом и всю рощу целиком.

"Для нас эта песня о поиске любви. Речь идет о том, чтобы открыться чему-то новому и не сомневаться, что ответы, которые мы ищем, появятся вовремя", — рассказали участники из A Great Big World о видео.

Как сообщает Daily Mail, нежно-розовый наряд для певицы разработал ливанский модельер Джордж Хобейка вместе с голландскими дизайнерами Виктором Хорстингом и Рольфом Сноереном. Образ дополнили украшения из бриллиантов.
Известно, что клип снимал в Лос-Анджелесе режиссер Се О. В прошлом году он работал с Селин Дион над ее альбомом Courage.
Кадр из видео Imperfections певицы Селин Дион
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