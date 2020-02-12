Источник: мирные жители погибли при стрельбе военных из США в Сирии

Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии

© AP Photo Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии

ДАМАСК, 12 фев — РИА Новости. Два мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы американских военных в деревне Хирбат-Аммо недалеко от города Камышлы на северо-востоке Два мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы американских военных в деревне Хирбат-Аммо недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирии , сообщил источник РИА Новости.

Еще один взрослый ранен, добавил собеседник агентства. С американской стороны пострадал один человек.

"В 10 часов утра американский патруль, состоящий из шести бронированных машин Hummer, преднамеренно проник в зону контроля сирийских властей. Машины вошли из района Алая в направлении деревни Хирбат-Аммо, где находится блокпост сил национальной обороны. Жители местной деревни не позволили патрулю войти туда и стали забрасывать машины камнями. Американские солдаты открыли огонь", — сказал он.

По словам полковника Майлза Кэггинса, официального представителя возглавляемой США коалиции, военнослужащие, открывшие огонь по местным жителям, защищались.

"Силы коалиции во время патрулирования около города Камышлы в Сирии обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим. Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако неизвестные открыли огонь по патрулю. Войска коалиции открыли ответный огонь в качестве самообороны", — говорится в его заявлении, опубликованном в твиттере.

Источник РИА Новости также рассказал, что еще один инцидент с военными США произошел в другом населенном пункте.

"Другой американский патруль встретил сопротивление со стороны сил национальной обороны в селе Буир-Бу-Асси во главе с шейхом племени Хатибом Элиасом Аль-Мустафой. Сразу после инцидента американская авиация нанесла удар по месту столкновения, в результате которого никто не пострадал", — объяснил источник.

Он добавил, что вмешались российские военнослужащие, вынудив американский патруль отступить и вывести поврежденную технику.

Коалиция в Сирии

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей.

Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".