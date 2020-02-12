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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T17:45+0300
https://ria.ru/20200212/1564617299.html
Источник: мирные жители погибли при стрельбе военных из США в Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564619948_0:10:3072:1738_1036x0_80_0_0_4c9f39e0b26c1e308a538a3c218f343f.jpg
РИА Новости

Источник: мирные жители погибли при стрельбе военных из США в Сирии

16:55 12.02.2020 (обновлено: 17:45 12.02.2020)
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© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
© AP Photo
ДАМАСК, 12 фев — РИА Новости. Два мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли в результате стрельбы американских военных в деревне Хирбат-Аммо недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирии, сообщил источник РИА Новости.
Еще один взрослый ранен, добавил собеседник агентства. С американской стороны пострадал один человек.

"В 10 часов утра американский патруль, состоящий из шести бронированных машин Hummer, преднамеренно проник в зону контроля сирийских властей. Машины вошли из района Алая в направлении деревни Хирбат-Аммо, где находится блокпост сил национальной обороны. Жители местной деревни не позволили патрулю войти туда и стали забрасывать машины камнями. Американские солдаты открыли огонь", — сказал он.

По словам полковника Майлза Кэггинса, официального представителя возглавляемой США коалиции, военнослужащие, открывшие огонь по местным жителям, защищались.
"Силы коалиции во время патрулирования около города Камышлы в Сирии обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим. Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако неизвестные открыли огонь по патрулю. Войска коалиции открыли ответный огонь в качестве самообороны", — говорится в его заявлении, опубликованном в твиттере.
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Источник РИА Новости также рассказал, что еще один инцидент с военными США произошел в другом населенном пункте.
"Другой американский патруль встретил сопротивление со стороны сил национальной обороны в селе Буир-Бу-Асси во главе с шейхом племени Хатибом Элиасом Аль-Мустафой. Сразу после инцидента американская авиация нанесла удар по месту столкновения, в результате которого никто не пострадал", — объяснил источник.
Он добавил, что вмешались российские военнослужащие, вынудив американский патруль отступить и вывести поврежденную технику.
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Коалиция в Сирии

Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против "Исламского государства"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей.
Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Пора коалиционные войска, которые незаконно находятся в Сирии приравнять к террористам - и действовать соответственно!
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НДНикита Долгушев
5400001
Открыли огонь защищаясь от камней... вот оно что, а если бы начали стрелять, воспользовались бы бомбежками?
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Metų Laikai
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