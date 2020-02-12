СМИ назвали мотивы пославшего посылки со взрывчаткой в Нидерландах

МОСКВА/АМСТЕРДАМ, 12 фев - РИА Новости. Мотивом злоумышленника, отправившего посылки со взрывчаткой в Нидерландах, является вымогательство, сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на полицию Амстердама.
В среду утром в почтовом отделении в коммерческом здании в Амстердаме прогремел взрыв. Взрывчатка была вложена в посылку. Примерно в это же время еще один взрыв произошел в городе Керкаде на юго-востоке страны, также взорвалась посылка. В результате инцидентов никто не пострадал, сообщила полиция.
По данным издания, преступник потребовал выплаты в биткоинах, в противном случае он грозит отправить новые посылки со взрывчаткой. Сумма, о которой идет речь, не раскрывается.
Один взрыв прогремел в сортировочном почтовом центре банка ABN AMRO в Амстердаме, а второй - в филиале компании Ricoh в Керкаде, сообщил телеканал NOS.
In een bedrijf op de #Bolstoen in Amsterdam Sloterdijk heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een #bombrief. Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel is ter plaatse. via https://t.co/QpxBiNCLkF pic.twitter.com/lSc53RR0SP— Robby Hiel (@PersburoUNN) February 12, 2020
Как сообщил РИА Новости представитель полиции провинции Лимбург, через несколько часов после двух взрывов третий подозрительный пакет был перехвачен в банке в городе Маастрихт.
"Подозрительный пакет был обнаружен в отделении Amro Bank в Маастрихте на Avenue Céramique. Содержимое пакета еще неизвестно, и содержание письма не подтверждено. Полиция ведет расследование в данный момент. Работников переместили в другое здание, еще слишком рано говорить, связано ли это с двумя другими инцидентами", - сообщил по телефону представитель полиции Ричард Мес (Richard Mes).
В прошлом месяце сообщалось, что за неделю пять нидерландских фирм в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте получили письма с бомбами, ни одна из них не взорвалась. В частности, такие письма были доставлены на заправку и в отель в Амстердаме, на предприятие по продаже автомобилей и на заправочную станцию в Роттердаме, а также в агентство недвижимости в Утрехте.