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Лавров проведет встречи с главами МИД Германии, Китая и Японии
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РИА Новости

Лавров проведет встречи с главами МИД Германии, Китая и Японии

16:46 12.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" Мюнхенской конференции проведет двусторонние встречи с главами МИД ФРГ, КНР и Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Запланирован ряд отдельных двусторонних встреч Сергея Лаврова с его зарубежными коллегами: министром иностранных дел ФРГ господином Маасом..., главой МИД Китая господином Ван И, министром иностранных дел Японии", - заявила Захарова.
Она добавила, что планируются встречи Лаврова с министром иностранных дел Хорватии, высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.
График неформальных контактов министра выстраивается, отметила она.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 14-16 февраля.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с послами государств-участников СНГ в особняке МИД РФ на Спиридоновке в Москве
Вчера, 18:10
Лавров провел встречу с послами стран СНГ
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Жозеп БоррельМария ЗахароваХайко МаасВан И (политик)Сергей ЛавровМИД ГерманииМИД КНРЯпонияВ мире
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