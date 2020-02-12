Лавров проведет встречи с главами МИД Германии, Китая и Японии

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" Мюнхенской конференции проведет двусторонние встречи с главами МИД ФРГ, КНР и Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Запланирован ряд отдельных двусторонних встреч Сергея Лаврова с его зарубежными коллегами: министром иностранных дел ФРГ господином Маасом..., главой МИД Китая господином Ван И, министром иностранных дел Японии", - заявила Захарова.
Она добавила, что планируются встречи Лаврова с министром иностранных дел Хорватии, высоким представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем.
График неформальных контактов министра выстраивается, отметила она.
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в баварской столице 14-16 февраля.
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