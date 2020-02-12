Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T16:44+0300
https://ria.ru/20200212/1564616873.html
Facebook удалил три группы аккаунтов из России, Ирана и Мьянмы
https://cdn23.img.ria.ru/images/151516/35/1515163539_0:137:3014:1832_1036x0_80_0_0_58b1cdbebdb0096fba3e469b1f349823.jpg
РИА Новости

Facebook удалил три группы аккаунтов из России, Ирана и Мьянмы

16:44 12.02.2020
1914
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Фейсбук"
Страница социальной сети Фейсбук
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и приложения Instagram три "сети аккаунтов", которые управлялись из России, Ирана и Мьянмы, за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства, сообщается на сайте корпорации.
По данным соцсети, эти несвязанные группы учетных записей были созданы, чтобы "ввести других в заблуждение относительно того, кто они такие и чем занимаются".
Стивен Кинг
1 февраля, 08:34Культура
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
"Сегодня мы удалили 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп в Facebook и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства. Эта деятельность берет свое начало в России и была направлена в основном на Украину и соседние страны", - говорится в заявлении организации.
Помимо этого, компания также удалила "шесть Facebook-аккаунтов и пять Instagram-аккаунтов, которые, как часть небольшой сети, берущей свое начало в Иране и фокусировавшейся в основном на США, были задействованы в иностранном вмешательстве". За нарушение правил компании также были удалены 13 аккаунтов и 10 страниц в Facebook, которые управлялись из Мьянмы и Вьетнама.
Портал Arctic.ru
21 октября 2019, 09:04Медиавойны
Facebook заблокировал страницу проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике
Политика Facebook в отношении России неоднократно подвергалась критике российских властей. В середине октября 2019 года глава компании Марк Цукерберг обвинил РФ, Иран и Китай во вмешательстве в американские выборы 2020 года. Facebook заблокировал четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, мотивировав это борьбой с зарубежным влиянием. Как утверждала компания, целями этих сетей были США, Северная Африка и Латинская Америка. Комментируя заявления Цукерберга о вмешательстве, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала их "фейкньюз в соцсетях".
Вид на центр Тбилиси - мост Мира, собор Сиони, новый концертный зал и парк Рике
21 декабря 2019, 02:15
Facebook удалил более 60 "недостоверных" аккаунтов из Грузии
62300148
Обсудить 2
FacebookМария ЗахароваInstagramМарк ЦукербергРоссияТехнологииВ мире
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Полиция на месте взрыва в Амстердаме
СМИ назвали мотивы пославшего посылки со взрывчаткой в Нидерландах
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Московский Кремль
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
Кадр из фильма Призрак
В возрасте 24 лет умерла корейская актриса Го Су Юнг
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Флаг Италии и скульптура архангела Михаила на замке Святого Ангела в Риме.
В Риме пройдет встреча глав МИД и Минобороны России и Италии
Газодобывающее предприятие
Казахстан предложил России свое участие в "Силе Сибири — 2"
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии. 12 февраля 2020
Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет встречи с главами МИД Германии, Китая и Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил Россию и Сирию в ударах по мирным жителям в Идлибе
Город Дума в окрестностях Дамаска
Россия выступила против международного трибунала над террористами
Логотип московского метро
Проверивший соцкарту контролер помог задержать преступника в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Мишустин и Греф обсудили будущее Сбербанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Лента новостейМолния