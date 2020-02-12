Facebook удалил три группы аккаунтов из России, Ирана и Мьянмы

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Компания Компания Facebook удалила из одноименной социальной сети и приложения Instagram три "сети аккаунтов", которые управлялись из России, Ирана и Мьянмы, за нарушение правил сервиса о предотвращении иностранного вмешательства, сообщается на сайте корпорации.

По данным соцсети, эти несвязанные группы учетных записей были созданы, чтобы "ввести других в заблуждение относительно того, кто они такие и чем занимаются".

"Сегодня мы удалили 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп в Facebook и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства. Эта деятельность берет свое начало в России и была направлена в основном на Украину и соседние страны", - говорится в заявлении организации.

Помимо этого, компания также удалила "шесть Facebook-аккаунтов и пять Instagram-аккаунтов, которые, как часть небольшой сети, берущей свое начало в Иране и фокусировавшейся в основном на США, были задействованы в иностранном вмешательстве". За нарушение правил компании также были удалены 13 аккаунтов и 10 страниц в Facebook, которые управлялись из Мьянмы и Вьетнама.