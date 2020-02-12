Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Москве считают, что причина обострения обстановки в В Москве считают, что причина обострения обстановки в Идлибе — постоянное невыполнение Турцией договоренностей, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова

"Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции "Источник мира", и в Ливию", — сказала она.

Захарова подчеркнула, что Россия остается приверженной этим соглашениям и настроена на продолжение совместной работы.

"Главными задачами в нынешних условиях мы считаем снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий", — добавила дипломат.

Обстановка в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.

В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Сирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города.

На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если они продолжат наступление.

В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.