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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T17:56+0300
https://ria.ru/20200212/1564616850.html
Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198196_0:92:2982:1770_1036x0_80_0_0_4cf6688db7ed9992c98d81c46654709d.jpg
РИА Новости

Захарова обвинила Турцию в невыполнении обязательств по Идлибу

16:45 12.02.2020 (обновлено: 17:56 12.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В Москве считают, что причина обострения обстановки в Идлибе — постоянное невыполнение Турцией договоренностей, заявила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Причины нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии, в зону операции "Источник мира", и в Ливию", — сказала она.
Захарова подчеркнула, что Россия остается приверженной этим соглашениям и настроена на продолжение совместной работы.
"Главными задачами в нынешних условиях мы считаем снижение уровня насилия на земле, обеспечение безопасности военнослужащих стран-гарантов, которые находятся внутри и снаружи зоны деэскалации, а также предотвращение разжигания вооруженной конфронтации в результате непродуманных силовых действий", — добавила дипломат.
Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в Стамбуле. 7 августа 2016 года
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Обстановка в Идлибе

Россия, Иран и Турция в мае 2017 года в Астане (сейчас — Нур-Султан) договорились о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
В 2018-м три из них перешли под контроль Дамаска. Большая часть четвертой, расположенной в провинции Идлиб и отчасти в соседних провинциях Латакия, Хама и Алеппо, пока захвачена террористами из "Джебхат ан-Нусры"*.
В сентябре 2018 года Россия и Турция подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них — союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.
Сирийская армия 26 января начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города.
На этом фоне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе и заявил, что Анкара намерена атаковать сирийские войска даже вне зоны деэскалации, если они продолжат наступление.
В России и Сирии не раз заявляли, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А нужно ли было выручать Эрдогана, когда была попытка госпереворота в Турции? Всё чаще задумываюсь над этим вопросом...
12 февраля, 17:23
Иван Чугайнов
1600002
Сами виноваты. Нечего было с турками корешиться. Это наши враги или соперники(можно называть как угодно, смысл не меняется) на юге по жизни были, есть и будут. А мы уши развесили-нате вам современное оружие и технологии впридачу, нате вам трубу газовую. Вот теперь получите и это ещё не всё.
12 февраля, 17:37
swiftbird17
1000014
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