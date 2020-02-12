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Заседание группы БРИКС по борьбе с терроризмом пройдет в апреле
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РИА Новости

Заседание группы БРИКС по борьбе с терроризмом пройдет в апреле

16:40 12.02.2020
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииВладимир Тарабрин
Владимир Тарабрин
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Владимир Тарабрин. Архивное фото
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору продет в России в апреле, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
Он отметил, что сотрудничество России по антитеррористическому направлению в большей степени развито со странами СНГ, государствами-членами ОДКБ, с которыми у Москвы есть разветвлённая система двустороннего сотрудничества по антитеррору, а также с БРИКС.
"Кстати, в рамках БРИКС под российским председательством состоится заседание рабочей группы, мы намерены провести его в апреле, где состоится обстоятельный обмен мнениями по самому широкому кругу антитеррористического взаимодействия", - сказал Тарабрин.
Тарабрин принял участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики - реагирование на современные вызовы", прошедшей в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 11-12 февраля.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
4 февраля, 02:12
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Владимир ТарабринБРИКСМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СНГОДКБРоссияБезопасностьВ мире
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