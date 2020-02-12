Заседание группы БРИКС по борьбе с терроризмом пройдет в апреле

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Заседание рабочей группы БРИКС по антитеррору продет в России в апреле, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
"Кстати, в рамках БРИКС под российским председательством состоится заседание рабочей группы, мы намерены провести его в апреле, где состоится обстоятельный обмен мнениями по самому широкому кругу антитеррористического взаимодействия", - сказал Тарабрин.
Тарабрин принял участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики - реагирование на современные вызовы", прошедшей в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 11-12 февраля.