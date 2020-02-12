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Проверивший соцкарту контролер помог задержать преступника в Москве
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РИА Новости

Проверивший соцкарту контролер помог задержать преступника в Москве

16:38 12.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип московского метро. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Контролер помог поймать находившегося в федеральном розыске преступника, который пытался проехать в метро, используя чужую льготную карту, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"На станции "Курская" Арбатско-Покровской линии 7 февраля контролеры ГКУ "Организатора перевозок" остановили нарушителя за попытку пройти в метро по чужой льготной персонифицированной карте", сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что, поскольку мужчина не предоставил документы, удостоверяющие личность, его сопроводили в полицию для установления личности. При проверке было установлено, что задержанный находится в федеральном розыске. Ему, помимо всего прочего, предстоит выплатить штраф в размере 2500 рублей за неправомерное использование льготной карты.
"ГКУ "Организатор перевозок" тесно сотрудничает с правоохранительными органами и регулярно помогает в поимке преступников, находящихся в федеральном розыске. Чаще всего контролеры останавливают нарушителей во время проверки билетов в метро и оперативно передают их в МВД. Контролеров, оказавших содействие в поимке преступников, традиционно поощряют ведомственными наградами", — цитирует пресс-служба слова руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Павла Павлова.
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