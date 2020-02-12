Проверивший соцкарту контролер помог задержать преступника в Москве

"На станции "Курская" Арбатско-Покровской линии 7 февраля контролеры ГКУ "Организатора перевозок" остановили нарушителя за попытку пройти в метро по чужой льготной персонифицированной карте", сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что, поскольку мужчина не предоставил документы, удостоверяющие личность, его сопроводили в полицию для установления личности. При проверке было установлено, что задержанный находится в федеральном розыске. Ему, помимо всего прочего, предстоит выплатить штраф в размере 2500 рублей за неправомерное использование льготной карты.