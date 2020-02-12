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В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об обстреле поселка со стороны силовиков

16:37 12.02.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 фев - РИА Новости. Украинские силовики обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Луганской народной республике поселок Донецкий в Донбассе после четырех дней соблюдения перемирия, заявили в среду РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 8 февраля украинские силовики не нарушали перемирие в Донбассе.
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"В 13.25 (совпадает с мск) 12 февраля 2020 года в результате зафиксированного нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины на направлении Новотошковское (под контролем Киева - ред.) - Донецкий повреждена линия электропередачи", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что украинские силовики произвели 30 выстрелов из БМП-2 в направлении поселка Донецкий. "Жертв среди мирного населения нет", - добавил представитель ЛНР в СЦКК.
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9 февраля, 14:25
В ЛНР заявили о попытке Украины дестабилизировать ситуацию в Донбассе
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНВ мире
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