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СК возбудил уголовное дело после суицида экс-сотрудника ФСИН в суде
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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после суицида экс-сотрудника ФСИН в суде

16:35 12.02.2020 (обновлено: 20:24 12.02.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Москве после суицида экс-начальника одного из управлений центрального аппарата ФСИН Виктора Свиридова, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в суде после оглашения приговора по делу о вымогательстве. Наказание было назначено ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.
"По результатам доследственной проверки о смерти подсудимого в здании суда возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "халатность", - говорится в сообщении.
"Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима", - добавляется в сообщении.
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Виктор СвиридовСамоубийство экс-начальника управления ФСИНФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваРоссияПроисшествия
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