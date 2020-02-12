СК возбудил уголовное дело после суицида экс-сотрудника ФСИН в суде

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Москве после суицида экс-начальника одного из управлений центрального аппарата ФСИН Виктора Свиридова, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что экс-начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в суде после оглашения приговора по делу о вымогательстве. Наказание было назначено ниже низшего предела - 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.
"По результатам доследственной проверки о смерти подсудимого в здании суда возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... "халатность", - говорится в сообщении.
"Следователи дадут правовую оценку действиям сотрудников службы судебных приставов и должностных лиц, ответственных за организацию пропускного и внутриобъектового режима", - добавляется в сообщении.