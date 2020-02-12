Источник: Госдума в четверг планирует утвердить Гордеева вице-спикером

© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева

© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева

© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева Алексей Гордеев

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госдума планирует утвердить Алексея Гордеева на должности вице-спикера ГД на пленарном заседании в четверг, сообщил РИА Новости информированный источник.

Ранее сообщалось, что получивший мандат депутата "Единой России" бывший вице-премьер Алексей Гордеев присутствует на заседании Совета Думы.

Отвечая на вопрос о решении, которое принято в ходе заседания в отношении должности Гордеева, собеседник агентства сообщил, что этот вопрос "вынесен на завтрашнее заседание".

Ранее ЦИК передал вакантный мандат депутата Госдумы от "Единой России", освободившийся в связи с досрочным прекращением полномочий Геннадия Кулика, Алексею Гордееву. Накануне Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Геннадия Кулика.