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Мосгорсуд освободил из СИЗО последних фигурантов дела Baring Vostok
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РИА Новости

Мосгорсуд освободил из СИЗО последних фигурантов дела Baring Vostok

16:34 12.02.2020 (обновлено: 16:59 12.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
Директор по инвестициям компании Вaring Vostok Иван Зюзин в Басманном суде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из СИЗО под домашний арест до 12 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.
"В удовлетворении ходатайства следствия отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.
Поддержать фигурантов в суд пришли родственники и близкие. Когда судья перешел к оглашению доводов в пользу отказа в удовлетворении ходатайства, супруги обвиняемых заплакали от радости. Суд постановил освободить Зюзина, Владимирова и Абгаряна из-под стражи в зале суда, конвой открыл так называемый аквариум, после чего зал разразился аплодисментами.
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На прошлой неделе Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда о продлении ареста и направил материалы на новое рассмотрение, однако накануне Басманный суд повторно оставил трех фигурантов в СИЗО, продлив им срок до 13 февраля.
Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
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