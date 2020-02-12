Мосгорсуд освободил из СИЗО последних фигурантов дела Baring Vostok

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду смягчил меру пресечения трем фигурантам дела Baring Vostok и отпустил их из СИЗО под домашний арест до 12 апреля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров находились под стражей с 15 февраля 2019 года, летом прошлого года суд смягчил меру пресечения другим фигурантам дела и отпустил их под домашний арест.

"В удовлетворении ходатайства следствия отказать, избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Поддержать фигурантов в суд пришли родственники и близкие. Когда судья перешел к оглашению доводов в пользу отказа в удовлетворении ходатайства, супруги обвиняемых заплакали от радости. Суд постановил освободить Зюзина, Владимирова и Абгаряна из-под стражи в зале суда, конвой открыл так называемый аквариум, после чего зал разразился аплодисментами.

На прошлой неделе Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда о продлении ареста и направил материалы на новое рассмотрение, однако накануне Басманный суд повторно оставил трех фигурантов в СИЗО, продлив им срок до 13 февраля.

Ранее Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста другим фигурантам дела - основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру инвестфонда французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову.