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В МИД надеются на продолжение диалога с США по борьбе с терроризмом
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РИА Новости

В МИД надеются на продолжение диалога с США по борьбе с терроризмом

16:33 12.02.2020 (обновлено: 16:38 12.02.2020)
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииВладимир Тарабрин
Владимир Тарабрин
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Владимир Тарабрин. Архивное фото
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия рассчитывает на продолжение диалога с США на антитеррористическом направлении, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
Он подчеркнул, что, в том числе с США, под эгидой заместителя главы МИД России Олега Сыромолотова и первого замгоссекретаря США Джона Салливана, который сейчас назначен послом России, велись консультации по целому ряду актуальных проблем антитеррористической борьбы, в том числе по проблематике иностранных террористов-боевиков.
"Я так понимаю, что эти консультации будут продолжаться, только с американской стороны будет уже другой представитель. Диалог ведётся, надеемся, что он будет продолжаться", - сказал Тарабрин.
Тарабрин принял участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики - реагирование на современные вызовы", прошедшей в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 11-12 февраля.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
4 февраля, 02:12
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Джон СалливанВладимир ТарабринОлег СыромолотовРоссияСШАВ мире
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