В МИД надеются на продолжение диалога с США по борьбе с терроризмом

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия рассчитывает на продолжение диалога с США на антитеррористическом направлении, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин

Он подчеркнул, что, в том числе с США, под эгидой заместителя главы МИД России Олега Сыромолотова и первого замгоссекретаря США Джона Салливана, который сейчас назначен послом России, велись консультации по целому ряду актуальных проблем антитеррористической борьбы, в том числе по проблематике иностранных террористов-боевиков.

"Я так понимаю, что эти консультации будут продолжаться, только с американской стороны будет уже другой представитель. Диалог ведётся, надеемся, что он будет продолжаться", - сказал Тарабрин.