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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T16:28+0300
https://ria.ru/20200212/1564616055.html
Россия выступила против международного трибунала над террористами
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РИА Новости

Россия выступила против международного трибунала над террористами

16:27 12.02.2020 (обновлено: 16:28 12.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийГород Дума в окрестностях Дамаска
Город Дума в окрестностях Дамаска
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Город Дума в окрестностях Дамаска. Архивное фото
ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия выступает против создания международного трибунала для уголовного преследования иностранных террористов-боевиков, действовавших в Сирии и Ираке, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
По его словам, после военного поражения террористической группировки ИГ* в Сирии и Ираке иностранные террористы-боевики расползаются по миру.
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"Сейчас звучат такие предложения по созданию неких международных трибуналов для уголовного преследования этих лиц. Мы эти идеи не поддерживаем. Во-первых, создание международного трибунала - очень сложный с юридической точки зрения процесс. Трибуналы - это крайне дорогостоящее мероприятие, осуществление правосудия в них, как показывает практика уже существующих трибуналов, происходит очень медленно, и они способны привлечь к ответственности лишь небольшую группу людей", - заявил Тарабрин.
По его словам, с иностранными боевиками бороться можно только сообща. Главный принцип, который Россия кладёт в основу своих действий в этом направлении - это обеспечение неотвратимости наказания: "либо выдай, либо суди". Собеседник агентства пояснил, что в таком случае государство, на территории которого находятся иностранные террористы-боевики, должно либо осуществлять в отношении них уголовное преследование, либо выдать их тем странам, гражданами которых они являются, либо тем странам, в отношении которых они совершали террористические акты.
"Что касается десятков тысяч террористов, которые находятся сейчас в Сирии и Ираке, то именно этот принцип должен быть положен в основу действий в отношении них", - заключил Тарабрин.
Тарабрин принял участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики - реагирование на современные вызовы", прошедшей в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 11-12 февраля.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
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Война в СирииВладимир ТарабринИракСирияРоссияВ мире
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