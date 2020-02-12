Россия выступила против международного трибунала над террористами

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия выступает против создания международного трибунала для уголовного преследования иностранных террористов-боевиков, действовавших в Россия выступает против создания международного трибунала для уголовного преследования иностранных террористов-боевиков, действовавших в Сирии Ираке , заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин

По его словам, после военного поражения террористической группировки ИГ* в Сирии и Ираке иностранные террористы-боевики расползаются по миру.

"Сейчас звучат такие предложения по созданию неких международных трибуналов для уголовного преследования этих лиц. Мы эти идеи не поддерживаем. Во-первых, создание международного трибунала - очень сложный с юридической точки зрения процесс. Трибуналы - это крайне дорогостоящее мероприятие, осуществление правосудия в них, как показывает практика уже существующих трибуналов, происходит очень медленно, и они способны привлечь к ответственности лишь небольшую группу людей", - заявил Тарабрин.

По его словам, с иностранными боевиками бороться можно только сообща. Главный принцип, который Россия кладёт в основу своих действий в этом направлении - это обеспечение неотвратимости наказания: "либо выдай, либо суди". Собеседник агентства пояснил, что в таком случае государство, на территории которого находятся иностранные террористы-боевики, должно либо осуществлять в отношении них уголовное преследование, либо выдать их тем странам, гражданами которых они являются, либо тем странам, в отношении которых они совершали террористические акты.

"Что касается десятков тысяч террористов, которые находятся сейчас в Сирии и Ираке, то именно этот принцип должен быть положен в основу действий в отношении них", - заключил Тарабрин.

Тарабрин принял участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики - реагирование на современные вызовы", прошедшей в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 11-12 февраля.