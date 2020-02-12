Россия надеется возобновить диалог по антитеррору с Францией

ВЕНА, 12 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Москва надеется в ближайшее время возобновить диалог по антитеррору с Францией, заявил в среду РИА Новости директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Владимир Тарабрин.
Он подчеркнул, что у России достаточно интенсивно развивается двусторонний диалог с целым рядом стран, включая США.
"У нас также были консультации с Евросоюзом, Швейцарией. Сейчас имеется в виду реанимировать антитеррористический диалог и с Францией. Работа идет, и она будет продолжаться", - сказал Тарабрин.
Тарабрин принял участие в международной региональной конференции высокого уровня "Иностранные террористы-боевики - реагирование на современные вызовы", прошедшей в штаб-квартире ОБСЕ в Вене 11-12 февраля.