Россия надеется возобновить диалог по антитеррору с Францией

Он подчеркнул, что у России достаточно интенсивно развивается двусторонний диалог с целым рядом стран, включая США.

"У нас также были консультации с Евросоюзом, Швейцарией. Сейчас имеется в виду реанимировать антитеррористический диалог и с Францией. Работа идет, и она будет продолжаться", - сказал Тарабрин.