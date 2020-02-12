Жители Подмосковья смогут сами сдать биометрию в МФЦ

Специальные кабины оснащены программным обеспечением для приема биометрических данных. Также они имеют средства защиты информации. КБК активирует изготовленный загранпаспорт на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя. Данные можно будет сдать самостоятельно.

Подмосковье входит в топ рейтинга эффективности работы МФЦ. Центры работают в формате одного окна. За прошлый год почти 23 миллиона раз жители обратились за помощью в многофункциональные центры. Всего в регионе функционирует 123 офиса МФЦ и еще 148 небольших центров на два-три окна.