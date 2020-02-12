Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-02-12T16:32+0300
https://ria.ru/20200212/1564615950.html
Жители Подмосковья смогут сами сдать биометрию в МФЦ
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564616011_0:12:3156:1787_1036x0_80_0_0_8c012388c13aed809824603795e1e39f.jpg
РИА Новости

Жители Подмосковья смогут сами сдать биометрию в МФЦ

16:32 12.02.2020
10
© РИА Новости / Алексей КуденкоДемонстрация процедуры снятия биометрических данных
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В подмосковных МФЦ установят 43 криптобиокабины (КБК) для сдачи биометрических данных. Они появятся в центрах во второй половине года после тестирования. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Михаила Анисимова.
Специальные кабины оснащены программным обеспечением для приема биометрических данных. Также они имеют средства защиты информации. КБК активирует изготовленный загранпаспорт на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя. Данные можно будет сдать самостоятельно.
Подмосковье входит в топ рейтинга эффективности работы МФЦ. Центры работают в формате одного окна. За прошлый год почти 23 миллиона раз жители обратились за помощью в многофункциональные центры. Всего в регионе функционирует 123 офиса МФЦ и еще 148 небольших центров на два-три окна.
000001
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Стоп-кадр из клипа на песню A Great Big World - Fall On Me певицы Кристины Агилеры
В Cети появился клип Кристины Агилеры на песню Fall On Me
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%
Уборка урожая
Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств
Клавиатура компьютера
В Ростовской области выросло число выявленных киберпреступлений
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи. 26 апреля 2017
Минниханов призвал активнее продвигать за рубеж халяльную продукцию
Воронеж
Прокуратура возбудила дело из-за аварии на теплотрассе в Воронеже
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин
Губернатор Камчатки заявил об открытии рыбного рынка в 2020 году
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва
Создатель рентгеновского оборудования стал резидентом московской ОЭЗ
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
В ЕР утвердили состав оргкомитета по сохранению исторической памяти
Врачи во время операции
В Верхневолжье на госпрограмму "Здравоохранение" направят 15 млрд руб
Рабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки на вторичное сырье
Свыше 1000 тонн техники отправилось на переработку в Подмосковье
Заседание коллегии Генпрокуратуры РФ
Комитет Госдумы поддержал поправки о ежегодном докладе генпрокурора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Лента новостейМолния