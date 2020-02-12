Открытое заседание Национального аккредитационного совета

Участники:
- председатель Национального аккредитационного совета, академик РАО Виктор БОЛОТОВ;
- директор Национального центра профессионально-общественной аккредитации Владимир НАВОДНОВ;
- исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров, член совета Ирина АРЖАНОВА;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, член совета Любовь ДУХАНИНА;
- президент Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, член совета Николай МАКСИМОВ;
- директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ ("Роснано"), член совета Елена СОБОЛЕВА;
- председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, член совета Владимир ФИЛИППОВ;
- секретарь Совета по оценке качества высшего образования Эстонии, член совета Хиллар БАУМАН;
- начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", член совета Наталья ТЮРИНА.
Планируется обсудить итоги работы за 2019 г. и результаты Национального агрегированного рейтинга.
Будут рассмотрены результаты экспертиз образовательных программ следующих вузов: Хэйлунцзянского университета (Китайская Народная Республика), Национального исследовательского Томского государственного университета, Алтайского государственного университета, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Московского педагогического государственного университета, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, Ставропольского государственного аграрного университета, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Национального аккредитационного совета, академик РАО Виктор БОЛОТОВ;
- директор Национального центра профессионально-общественной аккредитации Владимир НАВОДНОВ;
- исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров, член совета Ирина АРЖАНОВА;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, член совета Любовь ДУХАНИНА;
- президент Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, член совета Николай МАКСИМОВ;
- директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ ("Роснано"), член совета Елена СОБОЛЕВА;
- председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, член совета Владимир ФИЛИППОВ;
- секретарь Совета по оценке качества высшего образования Эстонии, член совета Хиллар БАУМАН;
- начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", член совета Наталья ТЮРИНА.
Планируется обсудить итоги работы за 2019 г. и результаты Национального агрегированного рейтинга.
Будут рассмотрены результаты экспертиз образовательных программ следующих вузов: Хэйлунцзянского университета (Китайская Народная Республика), Национального исследовательского Томского государственного университета, Алтайского государственного университета, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Московского педагогического государственного университета, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, Ставропольского государственного аграрного университета, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/