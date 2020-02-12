Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T16:24+0300
https://ria.ru/20200212/1564615913.html
Открытое заседание Национального аккредитационного совета
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Открытое заседание Национального аккредитационного совета

16:20 12.02.2020 (обновлено: 16:24 12.02.2020)
4
19 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится открытое заседание Национального аккредитационного совета.
Участники:
- председатель Национального аккредитационного совета, академик РАО Виктор БОЛОТОВ;
- директор Национального центра профессионально-общественной аккредитации Владимир НАВОДНОВ;
- исполнительный директор Национального фонда подготовки кадров, член совета Ирина АРЖАНОВА;
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, член совета Любовь ДУХАНИНА;
- президент Гильдии экспертов в сфере профессионального образования, член совета Николай МАКСИМОВ;
- директор образовательных проектов и программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ ("Роснано"), член совета Елена СОБОЛЕВА;
- председатель Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки РФ, член совета Владимир ФИЛИППОВ;
- секретарь Совета по оценке качества высшего образования Эстонии, член совета Хиллар БАУМАН;
- начальник управления проектов в области образования и социальной сфере МИА "Россия сегодня", член совета Наталья ТЮРИНА.

Планируется обсудить итоги работы за 2019 г. и результаты Национального агрегированного рейтинга.
Будут рассмотрены результаты экспертиз образовательных программ следующих вузов: Хэйлунцзянского университета (Китайская Народная Республика), Национального исследовательского Томского государственного университета, Алтайского государственного университета, Белгородского государственного национального исследовательского университета, Московского педагогического государственного университета, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта, Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева, Ставропольского государственного аграрного университета, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады стала подозреваемой по делу об угрозах Зеленскому
Графеновая атомная структура
Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков
Минтруд разъяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров
Президент США Дональд Трамп
Трамп уволил "главного украинского силовика": это только начало мести
Ученик во время обеда в столовой
Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Мишустин и Греф обсудили будущее Сбербанка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:15Российские военные прекратили конфликт солдат из США и жителей Сирии
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
Лента новостейМолния