В Израиле показали видео с испытаний "Купола против беспилотников"

На кадрах видно, как система, установленная в задней части автомобиля, обнаруживает и уничтожает цель на большом расстоянии.

Drone Dome включает в себя радиолокационную установку RPS-42, многоцелевую систему наблюдения MEOS, а также устройство глушения радиосигналов широкого спектра C-GUARD RD. Комплекс способен обеспечивать мониторинг воздушного пространства на 360 градусов и может работать в любых погодных условиях.