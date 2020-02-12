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В Израиле показали видео с испытаний "Купола против беспилотников"
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РИА Новости

В Израиле показали видео с испытаний "Купола против беспилотников"

16:23 12.02.2020 (обновлено: 16:59 12.02.2020)
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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Израильская компания Rafael провела успешные испытания мобильного комплекса защиты против небольших летательных беспилотников Drone Dome ("Купол против беспилотников"). Соответствующее видео опубликовано на канале компании в YouTube.
На кадрах видно, как система, установленная в задней части автомобиля, обнаруживает и уничтожает цель на большом расстоянии.
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Drone Dome включает в себя радиолокационную установку RPS-42, многоцелевую систему наблюдения MEOS, а также устройство глушения радиосигналов широкого спектра C-GUARD RD. Комплекс способен обеспечивать мониторинг воздушного пространства на 360 градусов и может работать в любых погодных условиях.
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