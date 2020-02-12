На Ставрополье трехмесячный запас медицинских масок скупили за неделю

ПЯТИГОРСК, 12 фев - РИА Новости. Жители Жители Ставрополья , где заболеваемость гриппом и ОРВИ на треть ниже прошлогоднего показателя, за неделю скупили трехмесячную потребность региона в медицинских масках в условиях эпидемии, сообщает краевое министерство здравоохранения.

"За прошлую неделю было зарегистрировано 17,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, рост по сравнению с серединой января составил 5,8%. Однако это ниже уровня прошлого года почти на 30%. Эпидпороговые показатели не превышены. Однако в крае наметилась тенденция к бесконтрольной скупке противовирусных препаратов и медицинских масок", - говорится в сообщении.

Как отмечается, министерство здравоохранения ежедневно выборочно проводит анализ ситуации в розничных аптечных учреждениях и подведомственных медицинских организациях. "Эта мера позволяет оперативно принимать меры по дополнительной поставке в край изделий медицинского назначения. Например, 11 февраля на склад "Ставропольфармация" поставлено 50 тысяч масок. Они будут отгружены в медицинские и розничные аптечные организации", - добавили в минздраве, отметив, что в аптеках имеется достаточный ассортимент лекарств как для профилактики, так и для лечения сезонных заболеваний.

"Разброс в цене на маски составляет от 4 до 40 рублей. С такими случаями разбирается УФАС. Кроме того, за неделю была раскуплена трехмесячная потребность в масках в ситуации эпидемии", - отмечает минздрав.