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На Ставрополье трехмесячный запас медицинских масок скупили за неделю
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РИА Новости

На Ставрополье трехмесячный запас медицинских масок скупили за неделю

16:22 12.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 12 фев - РИА Новости. Жители Ставрополья, где заболеваемость гриппом и ОРВИ на треть ниже прошлогоднего показателя, за неделю скупили трехмесячную потребность региона в медицинских масках в условиях эпидемии, сообщает краевое министерство здравоохранения.
"За прошлую неделю было зарегистрировано 17,7 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, рост по сравнению с серединой января составил 5,8%. Однако это ниже уровня прошлого года почти на 30%. Эпидпороговые показатели не превышены. Однако в крае наметилась тенденция к бесконтрольной скупке противовирусных препаратов и медицинских масок", - говорится в сообщении.
Как отмечается, министерство здравоохранения ежедневно выборочно проводит анализ ситуации в розничных аптечных учреждениях и подведомственных медицинских организациях. "Эта мера позволяет оперативно принимать меры по дополнительной поставке в край изделий медицинского назначения. Например, 11 февраля на склад "Ставропольфармация" поставлено 50 тысяч масок. Они будут отгружены в медицинские и розничные аптечные организации", - добавили в минздраве, отметив, что в аптеках имеется достаточный ассортимент лекарств как для профилактики, так и для лечения сезонных заболеваний.
"Разброс в цене на маски составляет от 4 до 40 рублей. С такими случаями разбирается УФАС. Кроме того, за неделю была раскуплена трехмесячная потребность в масках в ситуации эпидемии", - отмечает минздрав.
"Маски, действительно, сокращают число передач в эпидцепочке. Но касается это медицинских учреждений, где действительно много больных: там плотный контакт в закрытом пространстве, и ношение масок медперсоналом и посетителями оправдано. Если говорить об открытых пространствах и транспорте, то нет никаких данных, что маски снижают риск заражений. Мало того, их неправильное использование может увеличить риск заражения", - цитируются в сообщении слова министра здравоохранения Ставропольского края Виктора Мажарова.
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Здоровье - ОбществоСтавропольский крайОбщество
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