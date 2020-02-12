В Китае ускорили таможенное оформление противоэпидемических средств

МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай ускорил таможенное оформление противоэпидемических средств из-за рубежа для содействия борьбе с эпидемией коронавируса нового типа, заявило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ГТУ, за период с 24 января по 11 февраля таможенное оформление прошли 870 миллионов единиц продукции, назначенной для профилактики и контроля эпидемии. Общая их стоимость достигла 2,84 миллиарда юаней (около 405,7 миллиона долларов).

Таможенные службы по всей стране открыли зеленые коридоры для быстрой проверки грузов и благотворительной помощи из-за рубежа, а также обеспечили "нулевую задержку" в таможенном оформлении импортных лекарств и медицинских устройств.