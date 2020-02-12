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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-12T16:19+0300
https://ria.ru/20200212/1564615631.html
В Китае ускорили таможенное оформление противоэпидемических средств
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РИА Новости

В Китае ускорили таможенное оформление противоэпидемических средств

16:19 12.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок
Продажа медицинских масок
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай ускорил таможенное оформление противоэпидемических средств из-за рубежа для содействия борьбе с эпидемией коронавируса нового типа, заявило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.
Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ГТУ, за период с 24 января по 11 февраля таможенное оформление прошли 870 миллионов единиц продукции, назначенной для профилактики и контроля эпидемии. Общая их стоимость достигла 2,84 миллиарда юаней (около 405,7 миллиона долларов).
Таможенные службы по всей стране открыли зеленые коридоры для быстрой проверки грузов и благотворительной помощи из-за рубежа, а также обеспечили "нулевую задержку" в таможенном оформлении импортных лекарств и медицинских устройств.
ГТУ также пообещало усилить проверку в отношении въездных и выездных лиц.
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