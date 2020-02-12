В Нижнем Новгороде купят аппарат МРТ для детской областной больницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Новый аппарат МРТ планируется приобрести для детской областной больницы по поручению губернатора Нижегородской области Новый аппарат МРТ планируется приобрести для детской областной больницы по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина , сообщает пресс-служба правительства региона.

На закупку нового аппарата МРТ с высоким разрешением из регионального бюджета предполагается выделить 150 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено проектом поправок в бюджет области на 2020 год, который в среду внесен в региональный парламент.

"Аппарат, который есть в детской областной больнице, закуплен уже давно и не справляется с таким объемом работы. Не стоит на месте и развитие медицинской техники. Необходимо закупить нормальный томограф, позволяющий проводить качественные исследования. Надеюсь, что на ближайшем заседании депутаты Законодательного собрания поддержат эту инициативу", - заявил Никитин.

Как отметил глава региона, закупка оборудования для детских медицинских учреждений ведется также в рамках национального проекта "Здравоохранение".

"Для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинским оборудованием в 2020 году планируется приобрести 131 единицу медицинского оборудования на сумму 222 миллиона рублей. В частности, для Нижегородской областной детской клинической больницы будет закуплен рентгеновский компьютерный томограф с автоматическим устройством для введения контрастного вещества. Вместе с новым МРТ это серьезно усилит диагностическую базу больницы. Отмечу, что там проходят лечение дети со всего региона", - сказал Никитин.