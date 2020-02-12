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Нижегородская область
2020-02-12T16:18+0300
https://ria.ru/20200212/1564615549.html
В Нижнем Новгороде купят аппарат МРТ для детской областной больницы
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РИА Новости

В Нижнем Новгороде купят аппарат МРТ для детской областной больницы

16:18 12.02.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Новый аппарат МРТ планируется приобрести для детской областной больницы по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, сообщает пресс-служба правительства региона.
На закупку нового аппарата МРТ с высоким разрешением из регионального бюджета предполагается выделить 150 миллионов рублей. Финансирование предусмотрено проектом поправок в бюджет области на 2020 год, который в среду внесен в региональный парламент.
"Аппарат, который есть в детской областной больнице, закуплен уже давно и не справляется с таким объемом работы. Не стоит на месте и развитие медицинской техники. Необходимо закупить нормальный томограф, позволяющий проводить качественные исследования. Надеюсь, что на ближайшем заседании депутаты Законодательного собрания поддержат эту инициативу", - заявил Никитин.
Как отметил глава региона, закупка оборудования для детских медицинских учреждений ведется также в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"Для дооснащения детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинским оборудованием в 2020 году планируется приобрести 131 единицу медицинского оборудования на сумму 222 миллиона рублей. В частности, для Нижегородской областной детской клинической больницы будет закуплен рентгеновский компьютерный томограф с автоматическим устройством для введения контрастного вещества. Вместе с новым МРТ это серьезно усилит диагностическую базу больницы. Отмечу, что там проходят лечение дети со всего региона", - сказал Никитин.
Также для 25 детских медицинских организаций области и Нижнего Новгорода будут закуплены переносные портативные диагностические ультразвуковые аппараты, детские фиброскопы для исследования желудочно-кишечного тракта и другое оборудование.
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