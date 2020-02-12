Губернатор Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств

"Глава региона пообщался с преподавателями и учениками, побывал на репетициях и осмотрел творческие возможности учреждения. Особое внимание он уделил инструментам, которые есть в школе", - говорится в сообщении.

Во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе 7 февраля Артюхов поручил увеличить поддержку детских школ искусств на Ямале.

"Понимаю, как непросто бывает для семьи приобрести музыкальный инструмент. В прошлом году школы искусств получили 150 новых инструментов, чтобы дети могли ими пользоваться, в том числе и после занятий. Предлагаю удвоить это количество в текущем году. Достойные условия занятий должны быть везде. Поручаю департаменту культуры запустить программу обновления ямальских художественных и музыкальных школ", – приводятся в сообщении слова губернатора.

Детская школа искусств окружной столицы – старейшее музыкальное учебное заведение в Салехарде и на Ямале, существующее с 1956 года. С 2007 года учреждение "живет" в новом здании. Школа обучает по пяти направлениям: хореографическое, художественное, музыкальное, класс эстетического развития и театральное искусство. Сейчас в школе обучается более 800 человек от двух до 18 лет.

На репетиции академического хора губернатор пообщался с его творческим руководителем – Еленой Хайбуллиной. Они вместе с мужем и детьми в прошлом году переехали на Ямал из Кургана, откликнувшись на вакансию. Оба супруга работают в школе искусств. Муж Елены Хайбуллиной с нуля создал собственный класс по духовым инструментам.

Артюхов интересовался мотивацией переезда и условиями работы в Салехарде для молодых специалистов. Пока семья жилье снимает, но работодатель частично компенсирует стоимость аренды. Елена рассказала, что семья переменами довольна, дети уже освоились в школе и детском саду, а обоим молодым преподавателям не придется "копить" северный коэффициент, уточняет пресс-служба.