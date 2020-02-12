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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-02-12T16:24+0300
https://ria.ru/20200212/1564615455.html
Губернатор Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств
https://cdn24.img.ria.ru/images/156225/85/1562258537_0:78:3018:1776_1036x0_80_0_0_27814cbf481e7d3498f3a17633236e1a.jpg
РИА Новости

Губернатор Ямала посетил салехардскую детскую школу искусств

16:24 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев - РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов побывал в детской школе искусств им. Е.В. Образцовой в Салехарде, сообщает пресс-служба губернатора региона.
"Глава региона пообщался с преподавателями и учениками, побывал на репетициях и осмотрел творческие возможности учреждения. Особое внимание он уделил инструментам, которые есть в школе", - говорится в сообщении.
Во время своего ежегодного доклада о положении дел в регионе 7 февраля Артюхов поручил увеличить поддержку детских школ искусств на Ямале.
"Понимаю, как непросто бывает для семьи приобрести музыкальный инструмент. В прошлом году школы искусств получили 150 новых инструментов, чтобы дети могли ими пользоваться, в том числе и после занятий. Предлагаю удвоить это количество в текущем году. Достойные условия занятий должны быть везде. Поручаю департаменту культуры запустить программу обновления ямальских художественных и музыкальных школ", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
7 февраля, 17:06Ямало-Ненецкий автономный округ
В ЯНАО увеличат закупку музыкальных инструментов для школ искусств
Детская школа искусств окружной столицы – старейшее музыкальное учебное заведение в Салехарде и на Ямале, существующее с 1956 года. С 2007 года учреждение "живет" в новом здании. Школа обучает по пяти направлениям: хореографическое, художественное, музыкальное, класс эстетического развития и театральное искусство. Сейчас в школе обучается более 800 человек от двух до 18 лет.
На репетиции академического хора губернатор пообщался с его творческим руководителем – Еленой Хайбуллиной. Они вместе с мужем и детьми в прошлом году переехали на Ямал из Кургана, откликнувшись на вакансию. Оба супруга работают в школе искусств. Муж Елены Хайбуллиной с нуля создал собственный класс по духовым инструментам.
Артюхов интересовался мотивацией переезда и условиями работы в Салехарде для молодых специалистов. Пока семья жилье снимает, но работодатель частично компенсирует стоимость аренды. Елена рассказала, что семья переменами довольна, дети уже освоились в школе и детском саду, а обоим молодым преподавателям не придется "копить" северный коэффициент, уточняет пресс-служба.

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