Эвакуированных из Уханя испанцев выпишут из больницы в четверг

МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Граждане Граждане Испании , которые были эвакуированы в конце января из китайского города Ухань, эпицентра коронавируса , и находившиеся под карантином в мадридской больнице, будут выписаны в четверг, сообщило испанское правительство.

Девятнадцать граждан Испании, гражданин Польши, живущий в Испании, гражданка Китая, которая замужем за испанцем, были эвакуированы из Уханя 31 января. Признаков заболевания у них не было выявлено, однако – в соответствии с протоколами – их поместили под карантин на 14 дней.

"Люди, которые находятся на карантине в центральном военном госпитале Гомеса Ульи, завтра будут выписаны", - сообщили в правительстве.

До сих пор в Испании были подтверждены два случая заражения коронавирусом, в обоих оно произошло за пределами страны. В больнице острова Ла-Гомера (Канарские острова) находится немецкий турист, который заразился в Германии, гражданин Великобритании находится в больнице в Пальме-де-Майорка (Балеарские острова), заражение произошло на французском горнолыжном курорте. Их состояние, как ранее сообщили в минздраве, оценивается как хорошее.