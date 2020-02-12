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Эвакуированных из Уханя испанцев выпишут из больницы в четверг
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РИА Новости

Эвакуированных из Уханя испанцев выпишут из больницы в четверг

16:14 12.02.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МАДРИД, 12 фев – РИА Новости. Граждане Испании, которые были эвакуированы в конце января из китайского города Ухань, эпицентра коронавируса, и находившиеся под карантином в мадридской больнице, будут выписаны в четверг, сообщило испанское правительство.
Девятнадцать граждан Испании, гражданин Польши, живущий в Испании, гражданка Китая, которая замужем за испанцем, были эвакуированы из Уханя 31 января. Признаков заболевания у них не было выявлено, однако – в соответствии с протоколами – их поместили под карантин на 14 дней.
"Люди, которые находятся на карантине в центральном военном госпитале Гомеса Ульи, завтра будут выписаны", - сообщили в правительстве.
До сих пор в Испании были подтверждены два случая заражения коронавирусом, в обоих оно произошло за пределами страны. В больнице острова Ла-Гомера (Канарские острова) находится немецкий турист, который заразился в Германии, гражданин Великобритании находится в больнице в Пальме-де-Майорка (Балеарские острова), заражение произошло на французском горнолыжном курорте. Их состояние, как ранее сообщили в минздраве, оценивается как хорошее.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоМадрид (город)УханьИспанияВ мире
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