Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались

Ранее сообщалось, что американские военные открыли огонь по группе местных жителей, преградивших путь военной колонне в деревне Химо недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирии. Колонна в составе четырех бронемашин продвигалась в сторону блокпоста сирийской армии. В результате столкновений погиб один местный житель.
"12 февраля силы коалиции во время патрулирования около города Камышлы в Сирии обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим. Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако неизвестные открыли огонь по патрулю. Войска коалиции открыли ответный огонь в качестве самообороны", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter официального представителя коалиции полковника Майлза Кэггинса.
Feb. 12, Coalition statement on patrol incident in Qamishli, Syria. @CJTFOIR pic.twitter.com/GcOPR6wfTJ— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 12, 2020
Также отмечается, что военнослужащие уже вернулись на базу, инцидент расследуется.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
* Запрещенная в России террористическая группировка.
22 января, 21:47В США объяснили присутствие своих войск в Сирии