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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-12T16:50+0300
https://ria.ru/20200212/1564615357.html
Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались
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РИА Новости

Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались

16:14 12.02.2020 (обновлено: 16:50 12.02.2020)
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© Фото : SANAВоенный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии. 12 февраля 2020
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии. 12 февраля 2020
© Фото : SANA
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии. 12 февраля 2020
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Военнослужащие возглавляемой США коалиции, открывшие огонь по группе местных жителей в окрестностях города Камышлы на востоке Сирии, действовали в рамках самообороны, говорится в заявлении международной коалиции.
Ранее сообщалось, что американские военные открыли огонь по группе местных жителей, преградивших путь военной колонне в деревне Химо недалеко от города Камышлы на северо-востоке Сирии. Колонна в составе четырех бронемашин продвигалась в сторону блокпоста сирийской армии. В результате столкновений погиб один местный житель.
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"12 февраля силы коалиции во время патрулирования около города Камышлы в Сирии обнаружили контрольно-пропускной пункт, занятый войсками, поддерживающими сирийский режим. Военные коалиции сделали несколько предупреждений и попытались разрядить обстановку, однако неизвестные открыли огонь по патрулю. Войска коалиции открыли ответный огонь в качестве самообороны", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter официального представителя коалиции полковника Майлза Кэггинса.
Также отмечается, что военнослужащие уже вернулись на базу, инцидент расследуется.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки "Исламское государство"*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. Ранее США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения".
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Если бы коалиция не находилась в нарушение международных правил на территории другого государства, то и защищаться не пришлось бы!
12 февраля, 16:27
НДНикита Долгушев
1700000
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