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Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра
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РИА Новости

Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

16:12 12.02.2020 (обновлено: 16:37 12.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПункт технического осмотра автомобилей
Пункт технического осмотра автомобилей
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пункт технического осмотра автомобилей. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Автоэксперты оценили предложение Минтранса о наделении сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра.
Согласно проекту министерства, это станет возможно в случае, если техосмотр проводился с нарушениями или не проводился совсем. При аннулировании инспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора к ответственности.
В Минтрансе рассчитывают таким образом исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.
Пункт технического осмотра автомобилей
Вчера, 13:17
МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра

"Не повлияет на безопасность"

Вице-президент Федерации автовладельцев России по правовым вопросам Константин Шутов рассказал РИА Новости, что инициатива не повлияет на безопасность дорожного движения.
"Нормальный водитель и так будет следить и смотреть за своей машиной, а аварии происходят не потому, что кто-то на техосмотр не заехал, а по большей части совершенно по другим причинам", — сказал эксперт.
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, в свою очередь, считает необходимым бороться с ситуацией, когда водители получают соответствующие документы, не проходя техосмотр. При этом он отметил, что ГИБДД сейчас не имеет возможности понять, является ли диагностическая карта подлинной, а автомобилисты не обязаны ее возить с собой.
"Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику", — заявил эксперт в комментарии RT.
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"Техосмотр стал формальным"

Автоэксперт Вячеслав Чулков в комментарии "Вечерней Москве" раскритиковал предложение Минтранса. По его словам, вопрос безопасности на дорогах кроется не в возрасте автомобиля, а в отношении владельца к технике.
"Например, содержать "Жигули" не так сложно — нужны не столько деньги, сколько руки", — пояснил эксперт.
Он пожаловался, что техосмотр стал формальным, и призвал проверять не базовые параметры машины, а все детали. По мнению Чулкова, также необходимо ввести ответственность для станций техобслуживания.
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Вячеслав ЧулковКонстантин ШутовСергей КанаевАвтоГИБДД МВД РФМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)РоссияОбщество
Популярные комментарии
Фееричный бред.Лично мог наблюдать все последние ДЕСЯТИЛЕТИЯ ,что ТО для частных легковых машин всегда был полнейшей профанацией и цирком шапито. Узаконенная процедура отъёма денег у населения и более ничего.На безопасность не влияет и влиять не может в принципе.Или кто-то считает,что если на ваш авто кто-то мельком посмотрел снизу,сбоку и спереди это вас убережёт от поломки до следующего ТО??Бред вселенский. По ПДД водитель сам отвечает за тех. состояние авто.
12 февраля, 16:58
opexobo67
7221002
Как они зае... Надоели своими придумками, всё что-то выдумывают и выдумывают, бояться наверно как бы не сократили, уже просто бесит, дня не проходит, как что нибудь про автовладельцев придумывают
12 февраля, 17:14
Сергей УТКИН
6510202
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