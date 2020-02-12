Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Автоэксперты оценили предложение Автоэксперты оценили предложение Минтранса о наделении сотрудников ГИБДД правом аннулировать диагностическую карту, выдаваемую по итогам технического осмотра.

Согласно проекту министерства, это станет возможно в случае, если техосмотр проводился с нарушениями или не проводился совсем. При аннулировании инспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора к ответственности.

В Минтрансе рассчитывают таким образом исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.

"Не повлияет на безопасность"

Вице-президент Федерации автовладельцев России по правовым вопросам Константин Шутов рассказал РИА Новости, что инициатива не повлияет на безопасность дорожного движения.

"Нормальный водитель и так будет следить и смотреть за своей машиной, а аварии происходят не потому, что кто-то на техосмотр не заехал, а по большей части совершенно по другим причинам", — сказал эксперт.

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев , в свою очередь, считает необходимым бороться с ситуацией, когда водители получают соответствующие документы, не проходя техосмотр. При этом он отметил, что ГИБДД сейчас не имеет возможности понять, является ли диагностическая карта подлинной, а автомобилисты не обязаны ее возить с собой.

"Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику", — заявил эксперт в комментарии RT.

"Техосмотр стал формальным"

Автоэксперт Вячеслав Чулков в комментарии " Вечерней Москве " раскритиковал предложение Минтранса. По его словам, вопрос безопасности на дорогах кроется не в возрасте автомобиля, а в отношении владельца к технике.

"Например, содержать "Жигули" не так сложно — нужны не столько деньги, сколько руки", — пояснил эксперт.