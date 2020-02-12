Эксперты оценили идею о праве ГИБДД аннулировать результаты техосмотра

Согласно проекту министерства, это станет возможно в случае, если техосмотр проводился с нарушениями или не проводился совсем. При аннулировании инспектор должен будет проинформировать об этом страховую компанию и принять решение о привлечении оператора к ответственности.
В Минтрансе рассчитывают таким образом исключить возможность незаконной покупки диагностической карты.
Вчера, 13:17МВД предложило ввести видеофиксацию техосмотра
"Не повлияет на безопасность"
Вице-президент Федерации автовладельцев России по правовым вопросам Константин Шутов рассказал РИА Новости, что инициатива не повлияет на безопасность дорожного движения.
"Нормальный водитель и так будет следить и смотреть за своей машиной, а аварии происходят не потому, что кто-то на техосмотр не заехал, а по большей части совершенно по другим причинам", — сказал эксперт.
Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, в свою очередь, считает необходимым бороться с ситуацией, когда водители получают соответствующие документы, не проходя техосмотр. При этом он отметил, что ГИБДД сейчас не имеет возможности понять, является ли диагностическая карта подлинной, а автомобилисты не обязаны ее возить с собой.
"Если мы хотим идти по пути контроля за техническим осмотром, правильно было бы пересмотреть всю методику", — заявил эксперт в комментарии RT.
20 января, 18:13Эксперт назвал пять способов "убить" машину зимой
"Техосмотр стал формальным"
Автоэксперт Вячеслав Чулков в комментарии "Вечерней Москве" раскритиковал предложение Минтранса. По его словам, вопрос безопасности на дорогах кроется не в возрасте автомобиля, а в отношении владельца к технике.
"Например, содержать "Жигули" не так сложно — нужны не столько деньги, сколько руки", — пояснил эксперт.
Он пожаловался, что техосмотр стал формальным, и призвал проверять не базовые параметры машины, а все детали. По мнению Чулкова, также необходимо ввести ответственность для станций техобслуживания.