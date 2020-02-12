Козловский призвал не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

"На подготовку подобного фильма уходит минимум два года, а то и больше. Нам потребовалось несколько лет. Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все", — уточнил актер.