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2020-02-12T23:19+0300
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Козловский призвал не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO
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РИА Новости

Козловский призвал не сравнивать его фильм о Чернобыле с сериалом HBO

23:19 12.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Данила Козловский на церемонии открытия фестиваля "Кинотавр"
Актер Данила Козловский на церемонии открытия фестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в инстаграме большой пост, в котором призвал зрителей не сравнивать его фильм "Чернобыль: Бездна" с сериалом HBO.
"Не торопитесь нас сравнивать с вышедшим недавно сериалом на похожую тему и считать наш фильм русским ответом. Сериал "Чернобыль" (производство канала HBO) вышел в начале мая, прошлого года, пятого числа. Съемки же нашей картины стартовали 18 мая, того же года. Ровно через 13 дней", — написал Козловский.
Актер подчеркнул, что если бы проект был "ответом", то на его подготовку, в том числе на написание сценария, поиск финансирования, утверждения локаций, согласования съемок, утверждения артистов и многое другое, создатели имели всего 13 дней.
По словам Данилы Козловского, за такое короткое время это "просто невозможно" сделать.
"На подготовку подобного фильма уходит минимум два года, а то и больше. Нам потребовалось несколько лет. Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все", — уточнил актер.
Козловский уверен, что об аварии на Чернобыльской АЭС можно и нужно снимать разные картины. Его поддержали многие пользователи в социальной сети.
"Ждем с нетерпением!" — написала @sergey_pasternakevich.
"Все познается в сравнении. Уверена, что ваш фильм будет лучшим", — присоединилась к обсуждению @tony_kryuchkova_.
"Интересно увидеть другой взгляд на эту трагедию", — поделилась мнением @rodcuanamaria.
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