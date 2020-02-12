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https://ria.ru/20200212/1564614988.html
Руки-базуки и бессмертие: финалисты Sony World Photography Awards 2020
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РИА Новости

Руки-базуки и бессмертие: финалисты Sony World Photography Awards 2020

20:02 12.02.2020 (обновлено: 20:25 12.02.2020)
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Всемирная организация фотографии назвала имена финалистов и авторов из шорт-листа Sony World Photography Awards 2020 в категории "Профессионалы", среди них есть и россияне. На участие в десяти номинациях профессионального конкурса подано 135 тысяч работ — рекорд на сегодняшний день. Имена лауреатов станут известны в апреле. Лучшие работы претендентов на победу — в подборке Ria.ru.
© Фото : Joan de la Malla/ Sony World Photography Awards 2020

Макака прогуливается вдоль граффити с изображением обезьяны — такой кадр нельзя срежиссировать, можно только подсмотреть. Работа из шорт-листа конкурса в номинации "Мир природы и дикие животные".

Joan de la Malla. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
1 из 19

Макака прогуливается вдоль граффити с изображением обезьяны — такой кадр нельзя срежиссировать, можно только подсмотреть. Работа из шорт-листа конкурса в номинации "Мир природы и дикие животные".

© Фото : Joan de la Malla/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Marcin Płonka/ Sony World Photography Awards 2020

Польский фотограф Марчин Плонка (Marcin Płonka) с серией "2045" — в шорт-листе Sony World Photography Awards в номинации "Архитектура".

Marcin Płonka. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
2 из 19

Польский фотограф Марчин Плонка (Marcin Płonka) с серией "2045" — в шорт-листе Sony World Photography Awards в номинации "Архитектура".

© Фото : Marcin Płonka/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Alessandro Gandolfi/ Sony World Photography Awards 2020

Финалист в номинации "Натюрморт" Алессандро Гандольфи (Alessandro Gandolfi) задается вопросом, может ли человек жить вечно. Автор проекта Immortality отправляется в научные лаборатории и институты, чтобы узнать, как могло бы выглядеть бессмертие.

Alessandro Gandolfi. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
3 из 19

Финалист в номинации "Натюрморт" Алессандро Гандольфи (Alessandro Gandolfi) задается вопросом, может ли человек жить вечно. Автор проекта Immortality отправляется в научные лаборатории и институты, чтобы узнать, как могло бы выглядеть бессмертие.

© Фото : Alessandro Gandolfi/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Songda Cai/ Sony World Photography Awards 2020

"Сон океана", увиденный Сонгдой Цай (Songda Cai) из Китая, — в шорт-листе конкурса.

Songda Cai. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
4 из 19

"Сон океана", увиденный Сонгдой Цай (Songda Cai) из Китая, — в шорт-листе конкурса.

© Фото : Songda Cai/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Hashem Shakeri/ Sony World Photography Awards 2020

Еще одно "Открытие" конкурса — иранский фотограф Хашем Шакери (Hashem Shakeri ). Его проект "Изгнанные из рая" посвящен тем, кто был вынужден покинуть Тегеран из-за экономического кризиса.

Hashem Shakeri. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
5 из 19

Еще одно "Открытие" конкурса — иранский фотограф Хашем Шакери (Hashem Shakeri ). Его проект "Изгнанные из рая" посвящен тем, кто был вынужден покинуть Тегеран из-за экономического кризиса.

© Фото : Hashem Shakeri/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Anton Dotsenko/ Sony World Photography Awards 2020

Фотограф Антон Доценко обращает внимание на опасность бигорексии. Это мужской вариант анорексии, который выражается в болезненном стремления нарастить мускулатуру. Герой снимка Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки, закачивал в бицепсы вазелин, чтобы руки визуально казались больше. Это вызвало воспаление, молодому человеку понадобилась операция.

Anton Dotsenko. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
6 из 19

Фотограф Антон Доценко обращает внимание на опасность бигорексии. Это мужской вариант анорексии, который выражается в болезненном стремления нарастить мускулатуру. Герой снимка Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки, закачивал в бицепсы вазелин, чтобы руки визуально казались больше. Это вызвало воспаление, молодому человеку понадобилась операция.

© Фото : Anton Dotsenko/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Maria Kokunova/ Sony World Photography Awards 2020

Россиянка Мария Кокунова вышла в финал конкурса в номинации "Открытие". В цикле "Пещера" она через символы и аллегорию исследует феномен психологической травмы.

Maria Kokunova. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
7 из 19

Россиянка Мария Кокунова вышла в финал конкурса в номинации "Открытие". В цикле "Пещера" она через символы и аллегорию исследует феномен психологической травмы.

© Фото : Maria Kokunova/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Reuben Wu/ Sony World Photography Awards 2020

Серию Рубена Ву (Reuben Wu), вдохновленную научной фантастикой, отобрали в шорт-листе конкурса в номинации "Креатив".

Reuben Wu. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
8 из 19

Серию Рубена Ву (Reuben Wu), вдохновленную научной фантастикой, отобрали в шорт-листе конкурса в номинации "Креатив".

© Фото : Reuben Wu/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Diogo Baptista/ Sony World Photography Awards 2020

Этот снимок Диого Баптиста (Diogo Baptista) сделал во время традиционного галисийского праздника Рапа-дас-Бестас, когда местные жители подстригают гривы диких лошадей. Участник шорт-листа в номинации "Открытие".

Diogo Baptista. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
9 из 19

Этот снимок Диого Баптиста (Diogo Baptista) сделал во время традиционного галисийского праздника Рапа-дас-Бестас, когда местные жители подстригают гривы диких лошадей. Участник шорт-листа в номинации "Открытие".

© Фото : Diogo Baptista/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Mikhail Kapychka/ Sony World Photography Awards 2020

Белорусский фотограф Михаил Капычка (Mikhail Kapychka) со снимком пловцов, принимающих участие в соревнованиях в Минске, попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт".

Mikhail Kapychka. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
10 из 19

Белорусский фотограф Михаил Капычка (Mikhail Kapychka) со снимком пловцов, принимающих участие в соревнованиях в Минске, попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт".

© Фото : Mikhail Kapychka/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Murat Yazar/ Sony World Photography Awards 2020

Новобрачные перед празднованием свадьбы решили отправиться в небольшое путешествие на лодке по озеру Дукан. Фото Мурата Язара (Murat Yazar) — в шорт-листе конкурса в номинации "Открытие".

Murat Yazar. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
11 из 19

Новобрачные перед празднованием свадьбы решили отправиться в небольшое путешествие на лодке по озеру Дукан. Фото Мурата Язара (Murat Yazar) — в шорт-листе конкурса в номинации "Открытие".

© Фото : Murat Yazar/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Masahiro Hiroike/ Sony World Photography Awards 2020

Проект Масахиро Хироике (Masahiro Hiroike) посвящен обитателям леса, которых невозможно не заметить. Кто бы мог подумать, что крошечные светлячки могут сверкать так ярко.

Masahiro Hiroike. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
12 из 19

Проект Масахиро Хироике (Masahiro Hiroike) посвящен обитателям леса, которых невозможно не заметить. Кто бы мог подумать, что крошечные светлячки могут сверкать так ярко.

© Фото : Masahiro Hiroike/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Andrea Staccioli/ Sony World Photography Awards 2020

Итальянскому фотографу Андреа Стаччиоли (Andrea Staccioli) в проекте "Прыжки" удалось показать поэтичный образ атлетов. Финалист в номинации "Спорт".

Andrea Staccioli. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
13 из 19

Итальянскому фотографу Андреа Стаччиоли (Andrea Staccioli) в проекте "Прыжки" удалось показать поэтичный образ атлетов. Финалист в номинации "Спорт".

© Фото : Andrea Staccioli/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Maria Burasovskaya/ Sony World Photography Awards 2020

Серию снимков Марии Бурасовской отобрали в шорт-лист конкурса в номинации "Архитектура".

Maria Burasovskaya. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
14 из 19

Серию снимков Марии Бурасовской отобрали в шорт-лист конкурса в номинации "Архитектура".

© Фото : Maria Burasovskaya/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : David Butow/ Sony World Photography Awards 2020

Работа из шорт-листа в номинации "Документальная фотография".

David Butow. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
15 из 19

Работа из шорт-листа в номинации "Документальная фотография".

© Фото : David Butow/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Mauro Battistelli/ Sony World Photography Awards 2020

"Оранжевый и серый". Фото техасских болот осенью, увиденные через объектив Мауро Баттистелли (Mauro Battistelli), — в шорт-листе конкурса в номинации "Пейзаж".

Mauro Battistelli. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
16 из 19

"Оранжевый и серый". Фото техасских болот осенью, увиденные через объектив Мауро Баттистелли (Mauro Battistelli), — в шорт-листе конкурса в номинации "Пейзаж".

© Фото : Mauro Battistelli/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Pierre Anquet/ Sony World Photography Awards 2020

На снимке французского фотографа Пьера Анкета (Pierre Anquet), отобранном в шорт-лист в номинации "Мир природы и дикие животные", запечатлен голубой жук-скакун.

Pierre Anquet. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
17 из 19

На снимке французского фотографа Пьера Анкета (Pierre Anquet), отобранном в шорт-лист в номинации "Мир природы и дикие животные", запечатлен голубой жук-скакун.

© Фото : Pierre Anquet/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Tomas Vrana/ Sony World Photography Awards 2020

Серия Томаша Враны (Tomas Vrana) "Восемь комнат" вошла в шорт-лист в номинации "Портрет".

Tomas Vrana. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
18 из 19

Серия Томаша Враны (Tomas Vrana) "Восемь комнат" вошла в шорт-лист в номинации "Портрет".

© Фото : Tomas Vrana/ Sony World Photography Awards 2020
© Фото : Maximilian Mann/ Sony World Photography Awards 2020

Яркое фото Максимилиана Манна (Maximilian Mann) из Германии — в шорт-листе конкурса в номинации "Окружающая среда".

Maximilian Mann. Работа финалиста категории Профессионалы конкурса Sony World Photography Awards 2020
19 из 19

Яркое фото Максимилиана Манна (Maximilian Mann) из Германии — в шорт-листе конкурса в номинации "Окружающая среда".

© Фото : Maximilian Mann/ Sony World Photography Awards 2020
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