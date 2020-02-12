Руки-базуки и бессмертие: финалисты Sony World Photography Awards 2020

Всемирная организация фотографии назвала имена финалистов и авторов из шорт-листа Sony World Photography Awards 2020 в категории "Профессионалы", среди них есть и россияне. На участие в десяти номинациях профессионального конкурса подано 135 тысяч работ — рекорд на сегодняшний день. Имена лауреатов станут известны в апреле. Лучшие работы претендентов на победу — в подборке Ria.ru.