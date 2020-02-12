Руки-базуки и бессмертие: финалисты Sony World Photography Awards 2020

Макака прогуливается вдоль граффити с изображением обезьяны — такой кадр нельзя срежиссировать, можно только подсмотреть. Работа из шорт-листа конкурса в номинации "Мир природы и дикие животные".
Макака прогуливается вдоль граффити с изображением обезьяны — такой кадр нельзя срежиссировать, можно только подсмотреть. Работа из шорт-листа конкурса в номинации "Мир природы и дикие животные".
Польский фотограф Марчин Плонка (Marcin Płonka) с серией "2045" — в шорт-листе Sony World Photography Awards в номинации "Архитектура".
Польский фотограф Марчин Плонка (Marcin Płonka) с серией "2045" — в шорт-листе Sony World Photography Awards в номинации "Архитектура".
Финалист в номинации "Натюрморт" Алессандро Гандольфи (Alessandro Gandolfi) задается вопросом, может ли человек жить вечно. Автор проекта Immortality отправляется в научные лаборатории и институты, чтобы узнать, как могло бы выглядеть бессмертие.
Финалист в номинации "Натюрморт" Алессандро Гандольфи (Alessandro Gandolfi) задается вопросом, может ли человек жить вечно. Автор проекта Immortality отправляется в научные лаборатории и институты, чтобы узнать, как могло бы выглядеть бессмертие.
"Сон океана", увиденный Сонгдой Цай (Songda Cai) из Китая, — в шорт-листе конкурса.
"Сон океана", увиденный Сонгдой Цай (Songda Cai) из Китая, — в шорт-листе конкурса.
Еще одно "Открытие" конкурса — иранский фотограф Хашем Шакери (Hashem Shakeri ). Его проект "Изгнанные из рая" посвящен тем, кто был вынужден покинуть Тегеран из-за экономического кризиса.
Еще одно "Открытие" конкурса — иранский фотограф Хашем Шакери (Hashem Shakeri ). Его проект "Изгнанные из рая" посвящен тем, кто был вынужден покинуть Тегеран из-за экономического кризиса.
Фотограф Антон Доценко обращает внимание на опасность бигорексии. Это мужской вариант анорексии, который выражается в болезненном стремления нарастить мускулатуру. Герой снимка Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки, закачивал в бицепсы вазелин, чтобы руки визуально казались больше. Это вызвало воспаление, молодому человеку понадобилась операция.
Фотограф Антон Доценко обращает внимание на опасность бигорексии. Это мужской вариант анорексии, который выражается в болезненном стремления нарастить мускулатуру. Герой снимка Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки, закачивал в бицепсы вазелин, чтобы руки визуально казались больше. Это вызвало воспаление, молодому человеку понадобилась операция.
Россиянка Мария Кокунова вышла в финал конкурса в номинации "Открытие". В цикле "Пещера" она через символы и аллегорию исследует феномен психологической травмы.
Россиянка Мария Кокунова вышла в финал конкурса в номинации "Открытие". В цикле "Пещера" она через символы и аллегорию исследует феномен психологической травмы.
Серию Рубена Ву (Reuben Wu), вдохновленную научной фантастикой, отобрали в шорт-листе конкурса в номинации "Креатив".
Серию Рубена Ву (Reuben Wu), вдохновленную научной фантастикой, отобрали в шорт-листе конкурса в номинации "Креатив".
Этот снимок Диого Баптиста (Diogo Baptista) сделал во время традиционного галисийского праздника Рапа-дас-Бестас, когда местные жители подстригают гривы диких лошадей. Участник шорт-листа в номинации "Открытие".
Этот снимок Диого Баптиста (Diogo Baptista) сделал во время традиционного галисийского праздника Рапа-дас-Бестас, когда местные жители подстригают гривы диких лошадей. Участник шорт-листа в номинации "Открытие".
Белорусский фотограф Михаил Капычка (Mikhail Kapychka) со снимком пловцов, принимающих участие в соревнованиях в Минске, попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт".
Белорусский фотограф Михаил Капычка (Mikhail Kapychka) со снимком пловцов, принимающих участие в соревнованиях в Минске, попал в шорт-лист конкурса в номинации "Спорт".
Новобрачные перед празднованием свадьбы решили отправиться в небольшое путешествие на лодке по озеру Дукан. Фото Мурата Язара (Murat Yazar) — в шорт-листе конкурса в номинации "Открытие".
Новобрачные перед празднованием свадьбы решили отправиться в небольшое путешествие на лодке по озеру Дукан. Фото Мурата Язара (Murat Yazar) — в шорт-листе конкурса в номинации "Открытие".
Проект Масахиро Хироике (Masahiro Hiroike) посвящен обитателям леса, которых невозможно не заметить. Кто бы мог подумать, что крошечные светлячки могут сверкать так ярко.
Проект Масахиро Хироике (Masahiro Hiroike) посвящен обитателям леса, которых невозможно не заметить. Кто бы мог подумать, что крошечные светлячки могут сверкать так ярко.
Итальянскому фотографу Андреа Стаччиоли (Andrea Staccioli) в проекте "Прыжки" удалось показать поэтичный образ атлетов. Финалист в номинации "Спорт".
Итальянскому фотографу Андреа Стаччиоли (Andrea Staccioli) в проекте "Прыжки" удалось показать поэтичный образ атлетов. Финалист в номинации "Спорт".
Серию снимков Марии Бурасовской отобрали в шорт-лист конкурса в номинации "Архитектура".
Серию снимков Марии Бурасовской отобрали в шорт-лист конкурса в номинации "Архитектура".
Работа из шорт-листа в номинации "Документальная фотография".
Работа из шорт-листа в номинации "Документальная фотография".
"Оранжевый и серый". Фото техасских болот осенью, увиденные через объектив Мауро Баттистелли (Mauro Battistelli), — в шорт-листе конкурса в номинации "Пейзаж".
"Оранжевый и серый". Фото техасских болот осенью, увиденные через объектив Мауро Баттистелли (Mauro Battistelli), — в шорт-листе конкурса в номинации "Пейзаж".
На снимке французского фотографа Пьера Анкета (Pierre Anquet), отобранном в шорт-лист в номинации "Мир природы и дикие животные", запечатлен голубой жук-скакун.
На снимке французского фотографа Пьера Анкета (Pierre Anquet), отобранном в шорт-лист в номинации "Мир природы и дикие животные", запечатлен голубой жук-скакун.
Серия Томаша Враны (Tomas Vrana) "Восемь комнат" вошла в шорт-лист в номинации "Портрет".
Серия Томаша Враны (Tomas Vrana) "Восемь комнат" вошла в шорт-лист в номинации "Портрет".
Яркое фото Максимилиана Манна (Maximilian Mann) из Германии — в шорт-листе конкурса в номинации "Окружающая среда".
Яркое фото Максимилиана Манна (Maximilian Mann) из Германии — в шорт-листе конкурса в номинации "Окружающая среда".