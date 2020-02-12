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В Кузбассе мужчина выстрелил в автомобилиста из-за места на парковке
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РИА Новости

В Кузбассе мужчина выстрелил в автомобилиста из-за места на парковке

16:02 12.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 12 фев - РИА Новости. Житель города Прокопьевска Кемеровской области из-за места на парковке выстрелил в голову автомобилисту, из-за чего тот остался без глаза, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
"В дежурную часть отдела полиции "Тырган" ОМВД России по городу Прокопьевску из медицинского учреждения поступил сигнал о том, что к ним доставлен пациент с ранением глаза, повреждением черепа и ушибом головного мозга. Потерпевшему была проведена экстренная операция, в результате которой был удален глаз", – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции выяснили, что травмы 35-летний прокопчанин получил в результате инцидента на стоянке у многоквартирного дома по улице Гагарина.
"Одному из автомобилистов не понравилось, что родственник потерпевшего припарковался на месте, которое он накануне расчистил для своей машины. В ходе конфликта злоумышленник достал травматический пистолет "Хорхе", которым владел на законных основаниях, и выстрелил в сторону оппонента. Пуля попала в голову потерпевшему", – уточнили в ведомстве.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Полицейские изъяли у него орудие преступления, которое сейчас направлено на экспертизу.
"В настоящее время следователем отдела полиции "Тырган" ОМВД России по городу Прокопьевску по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы", – уточняется в сообщении.
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