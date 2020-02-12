В Кузбассе мужчина выстрелил в автомобилиста из-за места на парковке

КЕМЕРОВО, 12 фев - РИА Новости. Житель города Прокопьевска Житель города Прокопьевска Кемеровской области из-за места на парковке выстрелил в голову автомобилисту, из-за чего тот остался без глаза, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

"В дежурную часть отдела полиции "Тырган" ОМВД России по городу Прокопьевску из медицинского учреждения поступил сигнал о том, что к ним доставлен пациент с ранением глаза, повреждением черепа и ушибом головного мозга. Потерпевшему была проведена экстренная операция, в результате которой был удален глаз", – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции выяснили, что травмы 35-летний прокопчанин получил в результате инцидента на стоянке у многоквартирного дома по улице Гагарина.

"Одному из автомобилистов не понравилось, что родственник потерпевшего припарковался на месте, которое он накануне расчистил для своей машины. В ходе конфликта злоумышленник достал травматический пистолет "Хорхе", которым владел на законных основаниях, и выстрелил в сторону оппонента. Пуля попала в голову потерпевшему", – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель. Полицейские изъяли у него орудие преступления, которое сейчас направлено на экспертизу.