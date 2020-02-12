МЧС не выявило превышения уровня радиации в Москве

Информация о "резком скачке радиации" появилась в минувшие выходные в СМИ: якобы датчик показал 60-кратное превышение нормы на юге столицы. Радиометрические исследования МЧС и "Радон" проводят два раза в день по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Накануне ведомство опровергло слухи об избыточном радиационном фоне.