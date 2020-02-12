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МЧС не выявило превышения уровня радиации в Москве
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РИА Новости

МЧС не выявило превышения уровня радиации в Москве

16:05 12.02.2020
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© РИА Новости / Илья ГорбуновДозиметр
Дозиметр
© РИА Новости / Илья Горбунов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Специальная передвижная лаборатория продолжает мониторинг уровня радиации в Москве, превышений естественного фона не выявлено, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе столичного главка МЧС.
Информация о "резком скачке радиации" появилась в минувшие выходные в СМИ: якобы датчик показал 60-кратное превышение нормы на юге столицы. Радиометрические исследования МЧС и "Радон" проводят два раза в день по адресу: Каширское шоссе, дом 49. Накануне ведомство опровергло слухи об избыточном радиационном фоне.
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"Передвижная лаборатория ФГУП "Радон" продолжает мониторинг уровня радиации. Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
По его словам, оборудование передвижной химико-радиометрической лаборатории позволяет осуществлять высокоточный мониторинг уровня радиации в окружающей среде.
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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