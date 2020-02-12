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Мишустин рассказал, где будут востребованы технологии Сбербанка
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РИА Новости

Мишустин рассказал, где будут востребованы технологии Сбербанка

15:57 12.02.2020 (обновлено: 16:09 12.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 12 февраля 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 12 февраля 2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 12 февраля 2020
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Электронные сервисы и технологии Сбербанка будут востребованы при построении цифровой платформы государства, будут применяться для упрощения жизни граждан, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой банка Германом Грефом.
Минфин и Банк России во вторник объявили, что разработали законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, он направлен в правительство. Кабмин планирует купить контрольный пакет акций банка за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. При этом законопроект предусматривает, что ЦБ выставит оферту миноритариям Сбербанка один раз и по той же цене, по которой пройдет продажа кабмину первой части пакета.
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На встрече с Грефом Мишустин отметил, что правительство ждет от Сбербанка, что банк станет еще удобнее для вкладчиков – граждан России.
"Также очень хорошо, что электронные сервисы, технологии, которыми сегодня обладает банк, будут применяться для упрощения жизни наших людей, для построения цифровой платформы государства. Надеюсь на то, что мы совместно все эти технологии отработаем", - сказал премьер.
В свою очередь Греф указал, что в ближайшие годы, после того как банк закончит строительство своей современной цифровой платформы, он будет в ускоренном режиме вводить новые сервисы, как финансовые, так и нефинансовые.
"Второй вектор, который является приоритетным для нас, – это помощь регионам в строительстве цифровых платформ. Эти две большие активности мы будем в ближайшие годы наращивать. Надеюсь, что мы сможем принести большую пользу в этих двух направлениях", - добавил Греф.
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