Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T16:17+0300
https://ria.ru/20200212/1564607009.html
Инвесторы Сбербанка поддержали передачу пакета акций правительству
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564555432_0:351:3015:2047_1036x0_80_0_0_397f1877772ed87c4a08ffff49df5d98.jpg
РИА Новости

Инвесторы Сбербанка поддержали передачу пакета акций правительству

16:15 12.02.2020 (обновлено: 16:17 12.02.2020)
260
© РИА Новости / Константин ЧалабовСтенд компании "Сбербанк"
Стенд компании Сбербанк
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Инвесторы Сбербанка поддерживают передачу контрольного пакета акций банка от ЦБ правительству РФ, считает глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Минфин и ЦБ согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.
Стенд ПАО Сбербанк России
Вчера, 22:06
Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, заявили в Минфине
"Мы увидели вчера рост наших акций: почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции. Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи, и инвесторы поддерживают этот трансфер", - сказал Греф в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
302013
Обсудить 0
Михаил МишустинСбербанк РоссииЦентральный Банк РФПравительство РФГерман ГрефРоссияЭкономика
Рекомендуем
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Греф заявил, что акции Сбербанка передаются ФНБ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи. 12 февраля 2020
Мишустин рассказал, где будут востребованы технологии Сбербанка
Европарламент
Евродепутаты считают, что бюджет ЕС должен соответствовать "амбициям"
Город Дума в окрестностях Дамаска
Россия выступила против международного трибунала над террористами
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал поправки о квоте президента в Совфеде
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доходы бюджета Поморья в 2019 году выросли на 17%
Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции
Первый вице-премьер Андрей Белоусов
За кураторами нацпроектов могут закрепить персональную ответственность
Работа за ноутбуками
Конкурс "Моя страна – моя Россия" привлек более 35 тысяч участников
Уборка урожая
Валовая сельскохозяйственная продукция в Татарстане выросла на 3%
Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам
Путин рассказал о внешних вызовах и рисках в экономике
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проведет переговоры с главой МИД Иордании
Здание Счетной палаты РФ
Комитет Госдумы поддержал поправки о назначении главы Счетной палаты
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева. 10 февраля 2020
Путин рассказал о росте ВВП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Лента новостейМолния