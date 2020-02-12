Инвесторы Сбербанка поддержали передачу пакета акций правительству

Минфин и ЦБ согласовали схему передачи контроля в Сбербанке. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.

"Мы увидели вчера рост наших акций: почти на 1% выросли обыкновенные акции, более чем на 2% выросли привилегированные акции. Это говорит о том, что инвесторам понятны мотивы передачи, и инвесторы поддерживают этот трансфер", - сказал Греф в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.