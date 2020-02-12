Греф заявил, что акции Сбербанка передаются ФНБ

"Очень важно, что нас передают в ФНБ. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании. Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются", — сказал он.