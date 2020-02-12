Греф заявил, что акции Сбербанка передаются ФНБ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Акции Сбербанка передадут в Фонд национального благосостояния, заявил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Очень важно, что нас передают в ФНБ. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании. Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются", — сказал он.
По словам Грефа, контрольный пакет акций Сбербанка передадут от Центробанка правительству еще до годового собрания акционеров, которое обычно проходит в конце мая — начале июня. План действий, который обеспечит эту передачу, полностью согласован, добавил он.
При этом глава Сбербанка подчеркнул, что инвесторам понятны мотивы передачи и они полностью поддерживают этот трансфер. Об этом, по словам Грефа, свидетельствует то, что обыкновенные акции Сбербанка выросли почти на процента, а привилегированные — более чем на два процента.
Накануне Центробанк и Минфин согласовали схему выхода регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ по рыночной стоимости за счет средств ФНБ. Это будет средняя цена за полгода до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.