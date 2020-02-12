Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T17:28+0300
https://ria.ru/20200212/1564606565.html
Греф заявил, что акции Сбербанка передаются ФНБ
https://cdn23.img.ria.ru/images/155536/32/1555363216_0:71:2487:1471_1036x0_80_0_0_85b18808e495e7565219587222559d13.jpg
РИА Новости

Греф заявил, что акции Сбербанка передаются ФНБ

16:16 12.02.2020 (обновлено: 17:28 12.02.2020)
35469
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЛоготип ПАО "Сбербанк России" в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум", где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Акции Сбербанка передадут в Фонд национального благосостояния, заявил глава банка Герман Греф на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Очень важно, что нас передают в ФНБ. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании. Дивидендная доходность у нас такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются", — сказал он.
По словам Грефа, контрольный пакет акций Сбербанка передадут от Центробанка правительству еще до годового собрания акционеров, которое обычно проходит в конце мая — начале июня. План действий, который обеспечит эту передачу, полностью согласован, добавил он.
При этом глава Сбербанка подчеркнул, что инвесторам понятны мотивы передачи и они полностью поддерживают этот трансфер. Об этом, по словам Грефа, свидетельствует то, что обыкновенные акции Сбербанка выросли почти на процента, а привилегированные — более чем на два процента.
Накануне Центробанк и Минфин согласовали схему выхода регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что правительство поэтапно выкупит акции у ЦБ по рыночной стоимости за счет средств ФНБ. Это будет средняя цена за полгода до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета.
Стенд ПАО Сбербанк России
Вчера, 22:06
Покупка акций Сбербанка предполагает этапность, заявили в Минфине
43743655
Обсудить 12
Фонд национального благосостояния РоссииМихаил МишустинСбербанк РоссииЦентральный Банк РФГерман ГрефРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Более глупой сделки я за последние годы не видел. Во первых, ЦБ как бы независим от Правительства и таким образом он сам и СБ не могли подпасть под санкции против РФ. Теперь этого нет. Во вторых, за эти деньги можно было запустить кучу производств в депресивных районах страны и таким образом дав работу бедным !
12 февраля, 16:46
yyyu55 yu55
38020015
...Отбрось, земляк, сомненья, колебания. С тобой мы не успеем постареть. Ты глянь - и ФНБ уже... ко-омпа-ани-ия-а-а... Которая, что-о-о?.. Может "прогореть"...
12 февраля, 17:56
С Сергей Горожанин
1920004
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша запросила у "Газпрома" информацию по делу против Nord Stream 2
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Мишустин и Греф обсудили будущее Сбербанка
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Турецкий военный в провинции Идлиб
Кремль ответил Эрдогану на обвинения в атаках на гражданских в Сирии
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Московский Кремль
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
Видеонаблюдение
В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога
Владелец парка сафари-парка Тайган Олег Зубков и адвокат Арман Петросян после рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде Крыма
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка "Тайган"
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Заур Дадаев во время оглашения приговора в Московском окружном военном суде
ФСИН проведет проверку после появления фото застолья с убийцей Немцова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Лента новостейМолния