Металлодетектор в суде, где покончил с собой Свиридов, был исправен

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рамки металлодетектора на входе в Чертановский суд, где покончил с собой экс-начальник одного из управлений центрального аппарата ФСИН Виктор Свиридов, работали исправно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По информации Мосгорсуда, Свиридов совершил самоубийство после того, как суд приговорил его к трем годам колонии по статье о вымогательстве, минимальная санкция которой - 7 лет.
"Рамки были исправны утром и в течение дня. В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда", - сказала Солопова.