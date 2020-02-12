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Металлодетектор в суде, где покончил с собой Свиридов, был исправен
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РИА Новости

Металлодетектор в суде, где покончил с собой Свиридов, был исправен

15:53 12.02.2020
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© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Рамки металлодетектора на входе в Чертановский суд, где покончил с собой экс-начальник одного из управлений центрального аппарата ФСИН Виктор Свиридов, работали исправно, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
По информации Мосгорсуда, Свиридов совершил самоубийство после того, как суд приговорил его к трем годам колонии по статье о вымогательстве, минимальная санкция которой - 7 лет.
"Рамки были исправны утром и в течение дня. В настоящее время проверяется соблюдение порядка досмотра судебными приставами на входе в здание Чертановского суда", - сказала Солопова.
Зале заседаний в суде
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Виктор СвиридовСамоубийство экс-начальника управления ФСИНУльяна СолоповаЧертановский суд г. МосквыФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Московский городской судМоскваПроисшествия
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