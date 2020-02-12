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Цена на Samsung S10 достигла минимума накануне презентации новинок
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РИА Новости

Цена на Samsung S10 достигла минимума накануне презентации новинок

15:50 12.02.2020
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© AP Photo / Jeff ChiuПрезентация Samsung Galaxy S20 в Сан-Франциско
Презентация Samsung Galaxy S20 в Сан-Франциско
© AP Photo / Jeff Chiu
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Цена на смартфон модели Samsung S10 достигла минимума накануне презентации новинок корейской компании Galaxy Unpacked 2020, которая прошла во вторник, говорится в исследовании онлайн-сервиса "Яндекс.Маркет", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных о переходах пользователей сервиса в интернет-магазины с 1 января 2019 года по 5 февраля 2020 года.
На старте продаж, в начале марта, цена на Samsung Galaxy S10 была максимальной и доходила почти до 62 тысяч рублей. "Однако в течение года средняя цена снижалась, и минимум был зафиксирован в начале февраля - 44 тысячи 600 рублей. Наибольшим спросом модель S10 пользовалась в первой половине августа", - отмечается в исследовании.
Также эксперты проанализировали, как изменялись спрос и цена на другие популярные модели линейки S10 в прошлом году. Средняя цена на модель Samsung Galaxy S10e сейчас снизилась до 35 тысяч рублей, хотя на старте продаж доходила почти до 52 тысяч. Цена на модель Samsung Galaxy S10+ на старте продаж составляла более 71 тысячи рублей, сейчас средняя стоимость предложений на смартфон упала почти до 50 тысяч. Стоимость лимитированной модели Samsung Galaxy S10+ Ceramic упала до 75 тысяч рублей, на старте продаж она составляла почти 125 тысяч рублей.
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В целом, пик спроса на устройства Samsung пришёлся на первую половину июня - тогда средняя стоимость предложений была около 24 тысяч рублей. Максимальные цены на них были в первой половине марта, когда в России стартовали официальные продажи трёх новых моделей: Samsung Galaxy S10e, S10 и S10+. В 2019 году самой популярной моделью нового семейства стал "бюджетный" Samsung Galaxy S10e, далее - S10 и старшая модель линейки S10+, уточняется в исследовании.
"Скорее всего, Samsung продолжит экспериментировать не только с линейкой Galaxy S20, но и со сгибаемыми смартфонами, беспроводными наушниками и компоновкой камер. Думаю, главные тренды 2020 года на рынке смартфонов будут такими: дисплеи с отверстием для фронтальной камеры, поддержка сетей 5G и увеличение количества камер", - прокомментировала руководитель отдела категорийного менеджмента "Яндекс.Маркета" Елена Кузнецова.
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Яндекс.МаркетSamsungРоссияЭкономика
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