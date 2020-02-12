Липецкие врачи взяли под наблюдение 32 человека, вернувшихся из Китая

ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Липецкие врачи из-за Липецкие врачи из-за коронавируса взяли под наблюдение 32 человека, которые вернулись из Китая , сообщает в среду мэрия города.

"Сегодня на наблюдении у нас находятся 32 человека, которые вернулись из Китая. Получаем информацию о таких людях в ежедневном режиме. На работе им выдается больничный и ограничивается возможность передвижения", - приводит администрация города слова начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Липецкой области Ирины Ходяковой.

По ее словам, в регионе случаи заражения коронавирусом не выявлены.

"Никто не госпитализирован. Сегодня семь человек мы снимаем с наблюдения. Если будет массовый визит китайских граждан, особенно из Уханя, готова база - чтобы их принять", - цитирует мэрия Ходякову.