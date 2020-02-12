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Липецкие врачи взяли под наблюдение 32 человека, вернувшихся из Китая
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РИА Новости

Липецкие врачи взяли под наблюдение 32 человека, вернувшихся из Китая

15:48 12.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМикробиологическая лаборатория ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Микробиологическая лаборатория ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 фев - РИА Новости. Липецкие врачи из-за коронавируса взяли под наблюдение 32 человека, которые вернулись из Китая, сообщает в среду мэрия города.
"Сегодня на наблюдении у нас находятся 32 человека, которые вернулись из Китая. Получаем информацию о таких людях в ежедневном режиме. На работе им выдается больничный и ограничивается возможность передвижения", - приводит администрация города слова начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Липецкой области Ирины Ходяковой.
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По ее словам, в регионе случаи заражения коронавирусом не выявлены.
"Никто не госпитализирован. Сегодня семь человек мы снимаем с наблюдения. Если будет массовый визит китайских граждан, особенно из Уханя, готова база - чтобы их принять", - цитирует мэрия Ходякову.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны, в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, превысило 44 тысячи человек, из них больше 1,1 тысячи скончались.
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