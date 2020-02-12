Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-12T15:52+0300
https://ria.ru/20200212/1564600894.html
Убийца Немцова обжаловал решение о переводе из колонии в тюрьму
https://cdn25.img.ria.ru/images/105587/29/1055872946_0:141:3077:1872_1036x0_80_0_0_ac47efe7cfd4f9a48f199c1b0e16f915.jpg
РИА Новости

Убийца Немцова обжаловал решение о переводе из колонии в тюрьму

15:46 12.02.2020 (обновлено: 15:52 12.02.2020)
2441
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОсужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев
Осужденный за убийство политика Бориса Немцова Заур Дадаев
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Апелляционная жалоба от Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, на решение Куйбышевского районного суда Иркутска о переводе из исправительной колонии в тюрьму поступила в среду в суд, сообщил РИА Новости представитель Иркутского областного суда.
Дадаев, осужденный на 20 лет лишения свободы за убийство Немцова, отбывает наказание в иркутской исправительной колонии №3. В сентябре 2018 года он, как злостный нарушитель режима, был переведен в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска. По закону, заключенный может находиться не дольше года.
Анзор Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде
27 сентября 2019, 15:35Религия и мировоззрение
В УФСИН заверили, что права осужденного за убийство Немцова не нарушаются
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска, 25 декабря было рассмотрено представление руководства исправительной колонии №3 о переводе Дадаева в тюрьму. Решением суда оно было удовлетворено.
"Апелляционная жалоба на решение Куйбышевского суда Иркутска по делу Заура Дадаева поступила в Иркутский областной суд 12 февраля", - сообщил собеседник агентства.
Хамзат Бахаев, Заур Дадаев и Анзор Губашев во время оглашения приговора по делу об убийстве Бориса Немцова. 13 июля 2017
13 июля 2017, 13:56
Эксперт рассказала, почему Дадаев избежал пожизненного наказания
Как рассказала РИА Новости начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова, решение суда не принято к исполнению, поскольку не вступило в законную силу. Она отметила, что в Иркутской области нет тюрем, ближайшая находится в красноярском Минусинске.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.
Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства политика Бориса Немцова, в зале Басманного суда Москвы. Архивное фото
13 июля 2017, 03:42
Дело об убийстве Бориса Немцова
1343033
Обсудить 3
Заур Дадаев (подозреваемый в убийстве Немцова)АнгарскИркутскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Владимир Мединский
Владимир Мединский: отстаивать правду
Последствия шторма Сиара в Северном Уэльсе
Ураган вынес на побережье Шотландии скелет загадочного существа
Изабель Хосе душ Сантуш
В Португалии арестовали счета богатейшей женщины с гражданством России
Президент России Владимир Путин, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в Минске. 2015 год
Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов в здании суда
Адвокат рассказал подробности гибели экс-сотрудника ФСИН в зале суда
Военный конвой США и местные жители в районе города Эль-Камышлы в Сирии. 12 февраля 2020
Коалиция США: обстрелявшие местных жителей в Сирии военные защищались
Мужчина храпит во сне
Врач назвал храп признаком опасной болезни
Докторская колбаса
Производитель назвал возможную причину "взрыва" колбасы в Туле
Сотрудник ГИБДД проводит технический осмотр личного автотранспорта
Минтранс предложил дать ГИБДД право аннулировать результаты техосмотра
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Сотрудник полиции
СК проверит видео о празднике силовиков в Тюмени с блатными лозунгами
Посетители у регистратуры городской больницы
Медсестра из Германии назвала отличия российских врачей от немецких
Ректор Академии русского балета имени А.Я.Вагановой Николай Цискаридзе на пресс-конференции в Москве
Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
Деньги
Москвичка лишилась полутора миллионов рублей после "звонка из банка"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
22:10Украинский депутат извинился за слова о подаче воды в Крым
22:07Трамп призвал сенат не принимать резолюцию против войны с Ираном
22:01В ДНК западных африканцев обнаружены гены "призрачного" человека
21:59ФССП: число невыездных должников за год выросло почти на 20 процентов
21:45Генсек НАТО призвал остановить удары по мирным жителям в Идлибе
21:45Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
21:43Поклонская сравнила перекрывшую канал в Крым дамбу с Берлинской стеной
21:34Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах
21:32Рабочего, пропавшего при пожаре на шахте в Кировске, нашли живым
21:28Алиев прокомментировал отчет ОБСЕ о выборах в Азербайджане
21:25Опубликовано видео движущейся в Идлиб колонны турецкой техники
21:21Депутат дал рекомендации таксистам на случай, если пассажиры их бьют
21:20Покончившему с собой Свиридову оставалось жить год, рассказал адвокат
21:17И.о. губернатора Идлиба: власти контролируют трассу Дамаск-Алеппо
21:13НАТО возьмет на себя все функции подготовки иракских военных
21:03ООН поддержит любую встречу, которая укрепит отношения в пятерке СБ
20:59В Мурманской области потушили пожар на шахте
20:58В Азербайджане началось расследование нарушений на выборах в парламент
20:47Более 380 человек эвакуировали из-за пожара на шахте под Мурманском
20:45Патриарх Кирилл примет участие в всеправославном совещании в Аммане
Лента новостейМолния