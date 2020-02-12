Убийца Немцова обжаловал решение о переводе из колонии в тюрьму

ИРКУТСК, 12 фев – РИА Новости. Апелляционная жалоба от Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, на решение Куйбышевского районного суда Иркутска о переводе из исправительной колонии в тюрьму поступила в среду в суд, сообщил РИА Новости представитель Иркутского областного суда.
Дадаев, осужденный на 20 лет лишения свободы за убийство Немцова, отбывает наказание в иркутской исправительной колонии №3. В сентябре 2018 года он, как злостный нарушитель режима, был переведен в единое помещение камерного типа ИК-2 Ангарска. По закону, заключенный может находиться не дольше года.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевского районного суда Иркутска, 25 декабря было рассмотрено представление руководства исправительной колонии №3 о переводе Дадаева в тюрьму. Решением суда оно было удовлетворено.
"Апелляционная жалоба на решение Куйбышевского суда Иркутска по делу Заура Дадаева поступила в Иркутский областной суд 12 февраля", - сообщил собеседник агентства.
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Как рассказала РИА Новости начальник пресс-службы ГУФСИН РФ по Иркутской области Ольга Хинданова, решение суда не принято к исполнению, поскольку не вступило в законную силу. Она отметила, что в Иркутской области нет тюрем, ближайшая находится в красноярском Минусинске.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.
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